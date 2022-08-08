零食，絕對是減肥人士聽到也要敬而遠之的食物！但大家又有沒有想過其實零食也可以吃得健康又開心？日本營養師岡田明子曾對20位日本營養師進行問卷調查，票選出5大營養師最推介的健康零食；「口痕」時不妨參考一下！

第5名：果乾、魷魚乾

由於果乾存放期較長，而且加工相對較少，因此獲得不少營養師推薦！要留意的是，有些果乾的糖份相對較高，購買時宜選一些由水果直接乾燥而成、加工度較少的果乾。

至於魷魚乾除了因為蛋白質、礦物質、維他命含量高，其糖份和脂質也較少，所以亦被視為健康零食之一。岡田明子提醒，在選購魷魚乾時，宜選擇無添加的產品。除此之外，由於魷魚乾熱量較高，80克的魷魚乾已接近300卡路里，因此每次吃40克左右就夠晒數！

（圖片來源： oofree）

第4名：水果

有份參與投票的營養師認為，由於水果含豐富膳食纖維、維他命和礦物質等，因此直接吃水果可令身體更容易吸收以上營養素！岡田明子表示，水果的皮和接近水果皮位置的果肉營養值較高，建議大家在食用時可仔細清洗，連皮食一同食用。

如果正實得減肥大計，岡田明子則建議可多選糖分含量較低的水果，如柑橘類、奇異果和士多啤梨等；而碳水化合物含量較高的水果，例如蘋果、香蕉和芒果，就盡量不要吃！

不過，看到這裡，編輯也不禁問一句：水果都算「零食」嗎？

第3名：乳酪

乳酪出名對腸道有益，就連營養師都選為健康零食之一！岡田明子指，購買時可選擇希臘乳酪（Greek Yogurt），可以更好地補充蛋白質；如怕齋吃乳酪太寡口，亦可加上堅果和果乾，提升滿足感！

（圖片來源：unsplash）

第2名：高濃度朱古力

朱古力可說是打工仔在下午時份的提神恩物！有份參與投票的營養師指，朱古力中含有可可多酚，而 72％朱古力的多酚含量更是紅酒的15倍，有助抗衰老；此外，攝取可可濃度高的朱古力，亦可以滿足對甜食的慾望，可說是一舉兩得！

（圖片來源：unsplash）

岡田明子建議，宜選可可含量高、糖分含量少的朱古力；同時應該選購小包裝的朱古力，以免一不小心就吃得太多！

第1名：堅果類

是次票選中營養師最推介的零食就是堅果類！堅果含豐富蛋白質、維他命、膳食纖維和物質等營養素，說是「最健康的零食」也是當之無愧！此外，由於堅果類含醣類少，不會令血糖突然上升，亦適合不同人士食用。

（圖片來源：unsplash）

岡田明子提醒大家，由於堅果類脂質較多，吃的時候要注意份量，不宜一次過吃太多；同時亦應選擇減鹽或無添加的產品，就吃得更放心！