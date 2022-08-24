「打風了。」Karin說。

「八月九月是風季，打風是正常不過的事。秋天屬金，主肅降，大自然的能量往下收。打風下雨，每下一場雨，陽氣又降多點。」我說。

「現在還要煲瓜湯嗎？」Karin問。

「已經處暑了。處有止的意思，處暑，則「暑氣至此而止矣」。秋天能量和陽氣往下收，往下降，每下一場雨，能量、陽氣和水氣往下收斂多點。總的趨勢是天氣逐漸涼爽。初秋一時暑氣還在，天氣仍熱，現在早晚明顯涼快一點了。沒有暑氣，就不用消暑，消暑瓜類可以少吃一些。」我說。

「哎呀，家裏還有一些冬瓜。」Karin說。

「可以加多點薑和陳皮。冬瓜盅都是秋天常吃的。」我說。

「那倒是。」Karin說。

「秋天能量和陽氣往下收，理應以養陰潤燥為原則。可是連日下雨，不少人都感到濕重，而且脾主四時，脾胃功能正常才適應天氣變化，所以健脾十分重要。脾虛濕滯會無胃口，可以吃白背木耳煲紅蘿蔔。白背木耳又稱毛木耳，即黑木耳，性平、味甘，入胃經、大腸經，有涼血止血、活血補血，利五臟、清肺益氣、宣腸健胃，消痔通便等功效。紅蘿蔔性平、味甘，入肺、脾經，功效包括健脾，化滯。」我說。

「不知是不是下雨的關係，有時感到腰痠痠的。」Karin說。

「現在天氣潮濕，濕流於關節，又或腰部，肩頸部，不少人都感到腰痠背痛，肌肉乏力。這時可吃栗子和合桃。栗子性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。合桃，即胡桃，性溫、味甘，入肺、腎、大腸經，有補腎強腰，溫肺定喘，潤腸通便的作用。

這些材料都可煲成時令湯水，一家大小也適合。」我說。

「我最喜歡簡單湯水了。」Karin說。

「飲食固然重要，好好的捉緊夏天的尾巴，多晒太陽，多活動身體，氣血流通，濕就不容易停留，造成關節問題了。」我說。

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