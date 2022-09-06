走在大早上六點多的街道，穿過傍晚六點多的巷子，太陽下山，微風吹來，有種盛夏已經過去的感覺。可能是因為颱風的關係，中秋節前，早晚的氣溫，明顯的變得有點清涼。為免不小心著涼，除了包包裏多加一件薄薄的圍巾，以備不時之需以外，心裏多了份喝熱湯、吃糖水（甜湯）的慾念。

儘管外面下著雨，空氣濕度卻顯示69%。9月份，秋天來到中間的日子，隨著大自然節氣更迭和變化，「燥」成了秋季的主氣。中醫以為在這個時候，如果未善於養肺潤燥，便很容易受到外在燥邪侵襲而傷肺了。不要以為養肺，說的只是對呼吸系統的保養，「肺主一身之表，主皮毛」（《黃帝內經》），肺氣不足，也會導致出現皮膚搔癢、毛髮乾枯掉落、口乾唇裂和便祕等毛病。

在疫情和俄烏戰爭的影響下，物料供求緊張，物價上漲，通膨率預估創歷年來的新高，大幅上調至3.2％。一個便當隨便叫價100塊，而一碗材料眾多的甜湯，一碗廣式的糖水，在大台北地區，起碼要100塊。不想花大錢，想多吃幾碗，多喝幾天，買材料回去弄，是個不錯的選擇。

也許，平常不怎麼做菜的會問，去買材料，開爐火烹煮，這不是很麻煩嗎？如果材料都是超市和菜市場隨便可見的呢？如果只需要簡單的處理材料，把所有東西掉進鍋子裏，甚麼都不用理，甚麼都不用幹，這樣等半小時，就有得吃呢？甚至足夠喝兩三天呢？

「哇，好美味的糖水喔！」 微風吹送，清涼的中秋節，與親朋好友烤肉的晚上，喝碗熱騰騰的甜湯，實在舒爽。

下頁睇芋頭番薯蓮子糖水點整