明天就是中秋，做節食得豐盛容易食滯，不妨嘗試用果皮作消滯或健脾，不同果皮如陳皮、柚子皮、雪梨皮等功效各異，中醫師指，柚子皮及陳皮屬味甘辛苦、性溫，有理氣健脾、化痰、消食、下氣的功效，但提醒腸胃欠佳或陰虛火旺人士要慎服。

註冊中醫師何慧欣

柚子是中秋的當造水果，註冊中醫師何慧欣表示，果皮的應用源遠流長，最早記載於秦漢時期的《神農本草經》，既可入藥亦可入膳。柚皮與中藥「化橘紅」屬同源食材，味甘辛苦、性溫，有化痰、消食、下氣的功效，適用於氣滯胸悶、胃氣、咳嗽痰多等症狀。

雪梨皮潤肺 西瓜皮清熱蘋果皮抗炎





她續說，至於陳皮則味辛苦，性溫，有入肺及脾經、理氣健脾，燥濕化痰的作用，如是在夏天採摘，果實未成熟，會製作成為「四瓣」，又稱「四花青皮」，其疏肝理氣及消滯化積的功效更佳。陳皮常用於肝氣鬱結的患者，即易出現胸脅脹痛、乳房腫痛、食積等情況，若用於加入湯水及烹飪中，亦有健脾理氣的效果。

另她指，雪梨皮亦是常用的食材及中藥，性涼，味甘澀，有清心潤肺、降火生津的功效，適合暑熱煩渴、肺燥咳嗽、疔瘡等人士；至於西瓜皮則涼味甘，有清熱解暑、止渴利小便的功效，可去除暑熱煩渴，適合中暑、水腫及口舌生瘡者；而蘋果皮性味平和，含「槲皮素」及纖維豐富，具抗炎及抗氧化效果，高纖維亦可助潤腸通便。

不過，各種食物都有其利弊。她稱，陳皮性溫，屬熱性體質或陰虛火旺，平日容易出現口乾舌燥、大便乾結的人士不宜服用；而柚子皮的纖維高，如腸胃功能較弱人士要慎服；陽虛體質、脾胃虛寒或外感風寒人士，亦要避免飲用雪梨皮。