過去的禮拜六，9月17日晚上九點多，躺在沙發的我，突然有種頭暈的感覺，接著房子不自主的左右搖晃，愈來愈大，愈來愈強，「噢，原來是地震！」下意識的抱著抱枕，急忙走到覺得是比較有屏障作用的角落，心慌慌的，等待著地震停下來的一刻。電視機的新聞台，熒光幕的跑馬燈不停出現了「發生全台有感的地震……台東關山6.4級地震……」

風和日麗的星期天，下午差不多三點的時候，家裏的玻璃門咔嚓咔嚓的響著，隨即房子左搖右晃，愈來愈大，愈來愈強，「噢，又來地震！」飛奔地先去把爐火關上，再躲到那個看似相對安全的角落。地板還一直左搖右擺，比昨天的強大，人如站在紙皮屋上一樣，著地感瞬間消失，驚惶得只好緊緊抱著抱枕，期望搖晃早點結束。「台東縣池上鄉，芮氏規模6.8。」

這趟具大的地震，台東多處地方發生災情，新聞報導中，陸續出現變成廢墟的三層樓房子和超商（便利商店），花蓮的崙天大橋、高寮大橋斷裂，玉里春日的國小（小學）部分建築物倒塌、東里車站的火車疑似出軌傾倒、月台倒塌等畫面，不禁讓人想起了二十多年前的921大地震。

下午過後，台北總算穩定下來，終於可以好好睡一覺。不過，花蓮等地卻沒有安穩一下來，一夜十一連震，當地的居民整晚擔驚受怕，睡得很不安寜。由於昨天的地震，導致多處損毀嚴重，交通中斷，部分停水停電，「玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉台東縣：關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、海端鄉、延平等地，19日（禮拜一）停止上班上課。」

天災難防，面對突如其來的地震，分外感到人的無助。但願這幾天，餘震減少，也願大家一切安好。

下頁睇芒果奇異千層餅做法