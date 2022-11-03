類鼻疽在深水埗肆虐多時，加上颱風吹襲，衞生署衞生防護中心提醒市民，根據文獻，類鼻疽感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克霍爾德菌有機會曝露於地面，並隨著強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

衞生防護中心更呼籲市民，糖尿病患者或免疫力弱的人士，尤需注意，如身體出現病徵，應盡快求醫，及早接受適切的醫學診斷和治療。

類鼻疽是否會成為整個香港新一波的傳染病，目前言之尚早。但多些認識這類鼻疽，早一點為疾病防護做好準備。

疽的特性

疽病乃細菌感染的傳染病，並非如新冠的病毒性傳染，亦非帶毒微生物般利用污染物傳播造成。疽菌病的類型甚多，一個共通點是無色無味無臭，其載體多為粉末狀物料；我們以往聽過如炭疽，其傳播載體便如白色粉末般，較容易散播於空氣中，繁殖、複製和保存的環境要求不高。所以，疽菌自第一次世界大戰至今，都被利用在恐嚇信、恐怖襲擊以至成為生化戰的武器，令對手防不勝防。

疽病種類

疽菌在現代醫學分類，種類繁雜，就如細菌充斥在我們周圍，沒有疽病發生，便不需尋求防治方法；但如一旦有病變爆發，便有機會迅間成為殺傷力强大的傳染病。

中醫釋義「疽」，指局部皮膚腫脹堅硬而皮色不變的毒瘡；在皮肉深處或局部皮膚腫脹，堅硬的毒瘡，如中醫指的其中一種毒瘡：癰疽，概指氣血為毒邪所阻滯，而發於肌肉筋骨間的瘡腫。

宋以前之疽僅指無頭疽，自宋《衞濟寶書》始見有頭疽的描述。現中醫按疽病早期有頭和無頭而分為有頭疽和無頭疽兩大類。有頭疽如腦疽，發背，搭手等，初期頂如慄米，根腳堅硬，發癢發痛，日後根盤漸大，膿頭漸多，色紅灼熱，潰破後，狀如蜂巢，一般屬陽證。若兼見神志不清，氣息急促等全身症狀，為癰毒內陷，屬危象，包括膿毒敗血證等類型。

無頭疽發於骨骼肌肉深處，漫腫無頭，皮色不變，疼痛徹骨，難消，難潰，難斂，潰後易損傷筋骨，類似急慢性化膿性骨髓炎，這部分跟現代醫學所發現無異。

鼻疽

類鼻疽的「類」是相類之意，有類鼻疽自然有鼻疽病菌。只是鼻疽的病原為鼻疽桿菌；該菌有兩種抗原，一種為特異性抗原，另一種為與類鼻疽桿菌的共同交叉反應抗原。要認識類鼻疽病，便須同時瞭解一下鼻疽病。

類鼻疽症狀（圖片來源：美國CDC疾控中心）

鼻疽桿菌的傳播方式往往是先感染牲畜，比如驢、騾子、馬等，然後可通過破損的皮膚、黏膜、呼吸道、消化道進入人體，感染鼻部、呼吸到肺部，甚至其他器官。日常少接觸驢騾馬牛羊的，感染的機會一般較低。

類鼻疽

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）公報，類鼻疽病（Melioidosis）是由類鼻疽伯克霍爾德菌（Burkholderia pseudomallei）所致的人獸共患的地方性傳染病，具有分佈廣、診斷難、潛伏強、致病強、耐藥性強、治療難等特點。CDC將類鼻疽伯克霍爾德菌列為「I」類病原體和「B」類生物恐怖劑。目前，類鼻疽病已成為熱帶和亞熱帶地區的主要公共衛生問題。

類鼻疽症狀

人群對類鼻疽伯克霍爾德菌普遍易感，主要通過呼吸道、消化道或皮膚傷口及黏膜接觸含有致病菌的土壤、水或農作物等引起感染，也有經家庭密切接觸、母嬰傳播、吸血昆蟲叮咬等途徑感染的可能。

類鼻疽病的發病年齡不限，比例上多為中老年人。類鼻疽的主要風險因素包括免疫功能損傷如糖尿病、肝病、地中海貧血、酗酒、腎臟疾病、惡性腫瘤、類固醇治療、結核感染、慢性肺病等；其高危人群包括在疫源地生活的人群，長期接觸農作、土壤、水源等職業人群，有不良生活方式如酗酒等人群，患有糖尿病、腎臟疾病、肺結核等致使機體免疫力受損的基礎疾病人群等。

類鼻疽病臨床特徵

類鼻疽病患者一般均有畏寒、寒戰、高熱等臨床症狀，且多伴有咳嗽、咳痰、氣促等，肺部「螺」音是主要體徵。類鼻疽病情多樣，臨床特徵呈「百變樣」病變，主要分為急性感染、亞急性感染、慢性感染和隱性感染，這主要與機體免疫力、感染菌量有關。類鼻疽病急性期常表現為肺部感染相關病症（咳嗽、胸痛、高燒、頭痛、厭食症），慢性期則多為受累器官組織的化膿性表現。病情通常較重，若不及時診治，病死率較高。

類鼻疽的潛伏期目前還沒有明確定義，潛伏期是指接觸引起疾病的細菌到出現症狀之間的時間。其範圍可以從一天到很多年，但通常在暴露後兩到四個星期出現症狀，更有長達二十年而未有發病，但發病時多伴隨其他併發症表現出來。

類鼻疽臨床表現多種多樣，起病可急可慢，感染可涉及全身任何器官及組織，因該病缺乏特異性及細菌培養回報較慢等因素，有較高的誤診率。因此，早期根據患者的臨床特徵開展診療工作十分必要。

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