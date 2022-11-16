「天氣漸涼了。」Mandy說。

「立冬過了一半了。天氣清涼倒是好事，只怕氣溫不低，體內氣血不能有效收藏。」我說。

「此話何解？」Mandy不明白。

「冬天為甚麼會冷？」我問。

「這個嘛 … …」Mandy一時答不上來。

「大自然可簡單分為三部分，上部是天，中間是地面，下則是地下。我們人體也可分上中下三焦，上為頭胸，中為胸至肚臍，下則是肚臍以下。春生、夏生、秋收、冬藏，自深秋開始下雨，每下一場雨，溫度和濕度都會降一些，這是大自然的能量逐漸收到地下，直至冬至。」我說。

「已經聽你話，周末行山了。行了一會，覺得下肢痠軟。」Mandy說。

「冬天不太冷，反映大自然的能量部分還留在地面，藏到地下的不足。現在大自然能量停滯地面，體內的氣血也容易停留在中焦，對脾胃造成壓力，造成濕滯症狀如腹瀉、胃脹、腹痛等。人體跟隨大自然，體內氣血未能深深藏在腎，導致腎氣不足。封藏不足，腰腿則乏力。」我說。

「原來我腎虛。那是補腎嗎？」Mandy問。

「內經云︰春夏養陽，秋冬養陰。冬天可以煲補腎為主的湯水。姬松茸是好選擇。姬松茸，性平，味甘，入心、肺、肝、腎經，具有補腎強身、理氣化痰的功效。脾主四時，脾胃好才能適應天氣變化。所以補腎之餘也要注意健脾，可以吃花生和紅蘿蔔。花生性平，味甘，入肺、脾 經，有醒脾開胃，理血通乳，潤肺利水的作用。紅蘿蔔性平、味甘，入肺、脾經，功效包括健脾，化滯。

特別介紹一下生薑和紅棗組合。不少婦女都愛喝薑茶，泡生薑紅棗茶。生薑性溫、味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳。紅棗即大棗，性溫、味甘，入脾、胃經，能補中益氣，養血安神，緩和藥性。兩者結合加強溫中健脾的作用，手腳冰冷人士尤其適合。

這些材料都可煲是冬天時令湯水，簡單易處理。」我說。

「天氣乾燥，最愛飲湯滋潤一下。」Mandy喜道。

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