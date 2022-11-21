臨床上有不少人都有尿頻，令日常生活變得很尷尬！究竟從中醫的角度，我們可以如何預防尿頻呢？今集我會跟大家逐一解構一下！

註冊中醫師 楊明霞

中醫點定義尿頻／夜尿？

在中醫的角度來說，尿頻主要指一個人不斷去廁所。如非特別飲濃茶、咖啡或利水的食材，一般一至兩小時去一次廁所，或是早上六個小時之間，只是去兩至三次廁所都不算多。另一方面，夜尿來說，一般腎氣充足或肝氣疏泄正常的人都不會有夜尿問題，但是有一次或以上夜尿的話可算是較嚴重。

哪些人易有尿頻或夜尿？

在中醫的角度來說，我們有說，腎是司二便和主水。腎氣弱的人封藏失司的話，就會出現尿頻或夜尿等問題。甚至肝氣鬱結，氣機疏泄有問題的話，這都會令尿頻或夜尿出現。

平時我們有說年過四十陰氣自半，氣和血會隨著年齡增長而下降，所以有較多夜尿或尿頻問題的通常多見於40歲後的人士。以及平時工作壓力較大 ，負面情緒較多的人士都會因而出現肝氣鬱結，因此出現尿頻或夜尿等情況。

但在臨床上亦見不少年輕人，例如二十至三十多歲的人都有尿頻或夜尿問題。究竟因早衰或身體其他狀況出現問題，我們會透過辨證論治來判斷。

寒涼或柑橘類食物會致尿頻？

坊間有不少的說法指吃寒涼食物或是柑橘類食物會導致尿頻或夜尿。其實這說法是可圈可點的！寒涼食物的確會傷脾胃，久而久之會令身體變得寒涼，從而出現氣虛血弱的問題，這都會導致尿頻的情況，而柑橘類食物都是因為屬偏涼 。但如果是熱底或陰虛火旺的人吃這些寒涼食物反而沒影響，亦不會導致尿頻的，所以要視乎個人的體質！

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