一踏入12月，又是家中烘焙甜品高峰期。無論你是素食者，還是因為有家人不適合進食牛油或雞蛋之類的食物緣故，都有方法製作符合EatClean理念、較健康的烘焙食品。今天就讓我分享我5個常用烘焙代替食材。

1.代替牛油或起酥油：牛油果

適合對象：患脂肪肝或高膽固醇人士

適合用處：鬆餅、布朗尼

牛油及起酥油，是最常用烘焙食材之一。可是，牛油當中的飽和脂肪，及起酥油的反式脂肪，都是很多患有高膽固醇或脂肪肝人士積極避開。牛油，於食譜中除了提供脂肪作濕潤之外，亦有助烘焙製成品鞏固高企。要找一個代替品做到這兩個作用，牛油果，就是一個理想例子了。牛油果也能提供脂肪，但所提供的是有益的好奧米加9脂肪；與牛油中飽和脂肪剛剛相反，牛油果對心臟有益，有助降膽固醇。

代替比例：改一半，即是食譜中所需的牛油，一半可改為牛油果蓉。

2.代替牛油：橄欖油或牛油果油

適合對象：患脂肪肝或高膽固醇人士

（圖片由作者提供）

適合用處：曲奇餅、鬆餅、班戟

牛油的另一個代替品，就是液體植物油。我的家用食油通常都是橄欖油及牛油果有兩款，所以兩者我都有用過去代替牛油。製作烘焙食品程序，例如曲奇餅，牛油都是仍然冷及固體狀的，所以如果用液體油去代替牛油，製成品並不會那麼高企。最佳的改善辦法，就是在所有食材均勻之後，將整個曲奇麵粉糰放入雪櫃15至30分鐘，那就可以將麵粉糰變得較固體，取出來之後再放上焗盤，焗出來的曲奇餅，就會一樣高企挺身了。

代替比例：一比一（一杯植物油代替一杯牛油）

3.代替雞蛋：亞麻籽粉

適合對象：素食者、敏感雞蛋者、低雞蛋進食量者

適合用處：鬆餅、曲奇餅、班戟

今年4月尾在本專欄我分享過烘焙用的三款雞蛋代替品（https://www.etnet.com.hk/www/tc/health/author/gloriatsang/DA42351）；今天就特別翻提其中一款：亞麻籽蛋 flax egg。製作烘焙甜品，我通常都會選擇用亞麻籽，不但為了營養（膳食纖維及奧米加三），其種子味道也能令曲奇餅更香口。

代替比例：1湯匙亞麻籽粉+3湯匙水代替一隻雞蛋。混合亞麻籽粉及水攪勻後，等待約5分鐘，混合物質會慢慢變稠，就可以用於烘焙食譜。

4.代替朱古力粒：可可粒Cocoa nibs

適合對象：希望減少添加糖進食量人士

適合用處：朱古力曲奇

其中一款受歡迎烘焙甜品，就是曲奇餅，而朱古力粒曲奇餅，大人小朋友也喜歡。老實說，曲奇餅本身已經夠甜，所以在添加的朱古力粒，其實也不需要甜，也可以接受的。最簡單方法就是，選擇用優質的黑朱古力，然後自己切碎，相比烘焙專用的朱古力粒，優質黑朱古力之添加糖含量通常會較少。如果再想減更加多添加糖，可轉用可可豆碎cocoa nibs，這是可可豆經烘焙後然後磨碎的碎粒，通常都沒有再添加糖，不過當然查一查成分表會較好。

代替比例：一比一

5.代替植物油：蘋果蓉

（圖片由作者提供）

適合對象：低脂飲食人士、消化脂肪有困難的腸胃病患者

適合用處：香蕉蛋糕或合桃蛋糕

上邊有提過，食油有時在烘焙食譜中作用是為了潤滑，為此，所以某些菜式其實是可以用另一款半液體食材去代替的。烘焙品例如香蕉蛋糕等，有濕潤的口感，適合可以用蘋果蓉去代替。可選用罐頭蘋果蓉，亦可以用攪拌機或食物處理器去自己製作。

代替比例：一比一（一杯蘋果蓉代替一杯植物油）