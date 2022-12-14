「氣溫突然下跌了兩度！立即找回大褸。」Riva說。

「大雪到了，天氣寒冷，不少人都鼻敏感發作，手腳冰冷。」我說。

「是呢。」Riva說。

「天氣嚴寒，正是補腎的好季節。內經云︰冬三月，此謂閉藏。冬日的養護重在『藏』。那『藏』甚麼？就是藏精。『藏』好了，則『精滿神足』。冬天是養精蓄銳的好時候。下周冬至，更要好好預備，這時與天時相應，攝入的好東西也特別容封藏。民間有『冷在三九，熱在三伏』的說法。『三伏天』和『三九天』分別為一年最熱和最冷的日子。這時做天灸治療，可以改善體質。」我說。

「和夏天一樣貼藥？」Riva問。

「冬至一陽生，當陰氣到最盡頭，陽氣開始復甦。三九天灸能鞏固三伏天灸的功效。冬天人體陽氣斂藏於裡，以辛溫的中藥磨成粉末，加入薑汁搓製而成的藥泥成為天灸藥貼，因病情敷貼不同穴位，達到溫通經絡、行氣活血以及祛濕散寒的作用。

不論三伏天灸或是三九天灸，通過藥泥使皮膚局部充血，甚或出現水泡，從而激發人體陽氣，有機會導致疤痕。有些人皮膚也可全沒問題。首次貼藥的人士可嘗試減少貼藥時間，以便觀察皮膚反應。」我說。

「之前三伏天灸也只留下印，現在都不太明顯了。我倒不怕。」

Riva說。「除了貼藥，可以配合保健湯水，加強補腎效果。想起補腎，當然想到核桃，外形真像一個腦袋。核桃性溫，味甘，入腎、肺經，有補腎固精、溫肺定喘、潤腸、治腎虛喘嗽、腰痛腳弱、陽痿、遺精、小便頻數、石淋、大便燥結的功用。杞子也是養肝補腎的好選擇。杞子，正式名稱為枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。這些材料煲雞湯，能益氣養血。雞肉性溫，味甘，入肝、腎、肺經，能溫中補脾、益氣養血、補腎益精、清虛熱。」我說。

「沒做天灸也可飲嗎？」Riva問。

「這款是冬日保健湯水，一家大小也能喝。」我說。

下一頁 核桃杞子雞湯