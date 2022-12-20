還有五天，就是12月25日了。這一天，據說是耶穌基督的誕生日，也聽說今天賣場會大減價，更有說隔壁的阿姨會烤大火雞。管大家知不知道聖誕節是怎麼來的，商店的櫥窗早已布置好各種滿載節日氣分的裝飾，廣場中擠滿了出來逛街血拼的路人。這就是我們的聖誕節。

跟以往的不太一樣，今年的12月25日，剛好的和24日降落在周末期間。難得的節慶周六和周日，加上防疫措施鬆綁，是疫情爗發以來最自在的節日，各派對動物正整裝待發盡情歡度。難怪街道上的聖誕燈飾份外的明亮，廣場中的聖誕樹特別的高，商場裡的聖誕老人很是賣力。這就是2022年的聖誕節。

不曾真正的吃過火雞（吃肉的日子，好像沒有吃過），走肉以後更是與火雞無緣。沒了火雞的聖誕節，換來了熱呼呼香味濃郁的馬鈴薯角。簡單的用馬鈴薯和芋頭，混合滿滿異國風的香料，做成適合跟朋友和家人聚餐的聖誕美食。沒有巨大聖誕樹的家，迎來了清香撲鼻的聖誕花環。用新鮮的尤加利樹葉，有圓的，有尖的，拼湊出美觀又芬芳的聖誕花環。這就是屬我的聖誕節。



香料煎薯角（2人份）

（圖片由作者提供）

時間：25分鐘

材料：





（圖片由作者提供）

薯仔（馬鈴薯）1個/ 芋頭 1個/ 洋葱 半個

調味：



鹽 1茶匙/ 糖 半茶匙/ 馬德拉斯咖喱粉 1.5湯匙/ 醋 1湯匙/ 橄欖油 1湯匙

工具：

砧板/ 切菜刀/ 蔬果刨刀/ 大沙律（拉）碗/ 木舀/ 湯匙/ 茶匙/ 蒸鍋/ 平底易潔鑊（平底鍋）/ 碟

步驟：





（圖片由作者提供）



1. 撕走洋葱的表皮，切去頭尾，清洗後，切碎（如圖）。

2. 刨去薯仔（馬鈴薯）的皮，沖洗，切成小塊。

3. 同樣地，刨去芋頭的皮，沖洗，切成小塊。

（圖片由作者提供）

4. 放步驟2-3於蒸鍋之中（如圖），以中火蒸15分鐘。

（圖片由作者提供）



5. 把步驟4於大沙律（拉）碗中，壓成泥，加入調味料（如圖），攪拌均勻。

（圖片由作者提供）



6. 把步驟5揉搓成三角錐形（如圖）。

（圖片由作者提供）





（圖片由作者提供）



7. 在上沾一點太白粉（應粟粉）（如圖）。

8. 將3湯匙的食油放平底易潔鑊（平底鍋）上，以中火煮沸，放步驟7於鑊（鍋）中，煎至金黃金色。

筆記：



1. 薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

2. 芋頭有豐富水溶性膳食纖維、能助消化的黏蛋白，及能提高免疫功能的半乳聚糖。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。

4. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。