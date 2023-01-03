無論天氣有多冷，身邊總會有個人一年四季都穿著t-shirt。身體好，禦寒能力高當然是好事，亦要提防一不留神著涼生病。冬天的氣候寒冷，衣服單薄，容易令冷空氣直中消化系統，從而出現腹瀉症狀。冬季腹瀉的發生主要是受到寒冷刺激，或病毒細菌感染，或腸道菌群失調所致。註冊中醫師張立彤指出，急性腸胃炎多由病毒所引起，稱為病毒性腸胃炎，是天氣涼的季節較為常見的傳染病。

病毒性腸胃炎可大可小

病毒性腸胃炎可由多種病毒引致，如輪狀病毒、諾沃克類病毒、腺病毒、星狀病毒、萼狀病毒、小輪狀病毒、微小病毒樣顆粒、冠狀病毒以及某些腸道病毒等。最常見的是諾沃克病毒及輪狀病毒；其中輪狀病毒是造成嬰幼兒急性腹瀉的主要病因；其次諾沃克類病毒，則任何年齡層皆可能受到感染。若發生於體質弱的小孩或老人身上，嚴重個案可導致死亡。

中醫治泄瀉先尋因辨證

張醫師表示，病毒性腸胃炎屬「泄瀉」範疇，病因有三：

感受外邪：寒、濕、熱之邪內侵，脾胃受損，運化失司，升降失常，清濁不分，並走腸道而致泄瀉。其中以夏秋之季暑濕傷脾或秋冬寒濕困脾為多見。

飲食所傷：暴飲暴食或飲食過量，或小兒稟賦不足，餵養不當或乳食不潔，損傷脾胃，運化失職，食積脘腹，化生濕熱而致泄瀉。

脾胃虛弱：勞倦內傷或久病脾胃虛弱，中陽不健，運化無權，復感外邪或傷於飲食，內外相引，清濁不分，水穀糟粕混雜而下，乃致泄瀉無度。久瀉脾損及腎，可致瀉下完穀，甚至滑脫不禁。

由於目前並無疫苗預防病毒性腸胃炎，大家應採取以下措施，減低染病機會：

處理食物或進食前、如廁後，以及處理嘔吐物或糞便後須徹底洗淨雙手；

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

患病學童應在家休息，不應上學；

保持室內空氣流通；

進食已徹底煮熟的食物，尤其是海鮮及貝殼類海產。

張醫師提醒，平日應注意飲食均衡，食療湯方應選用健脾胃、補中益氣為原則，以預防感染。在未病之時，不能自選食用治療藥物，避免有傷臟腑。有病毒性腸胃炎症狀的人士應及早求診，尤其是嬰兒、幼童、長者及免疫功能較弱人士，避免延誤病情。

冬日暖胃健脾食療推介

胡椒豬肚湯

材料：豬肚１個、黑白胡椒各30粒、生薏米3錢、紅棗4粒、生薑4片、鹽適量

製法：將豬肚切去肥油，用鹽、檸檬汁擦洗，並用清水反覆漂洗乾淨，再放入開水中拖去腥味，刮去白膜；紅棗（去核）洗淨。把胡椒放入豬肚內，用線縫合，與生薑、紅棗同放入鍋內，加開水適量，武火煮沸後，文火煮2小時，調味即可。隨量飲湯食肉。

功效：溫中補虛，散寒止痛。適用於潰瘍病屬胃寒者。症見胃脘暴痛，以冷痛為主，得溫則減，口淡反清涎，惡心嘔吐，食慾不振

下一頁：更多暖胃健脾食療推介