中港通關，飛往各國的飛機也陸續起飛，行政上疫情過去了。急於報復性旅遊、聚餐的人群，心態上疫情也真的過去了。市面經濟也一下子復常，似乎早前各地政府嚷著BF.7及XBB.1.5的變種恐懼傳言、政治訴求亦已減輕。

因抗疫疲累，需要恢復自由，是人類的事情，病毒可沒有因春節收爐；反之病毒搭乘春運列車，數天内已經可以運抵世界每一個角落，進行洗牌式的變種。新冠疫病可以點收科？

至2023年初，全球感染人數達到5億5千萬人，接近美國人口2倍，因新冠病毒而病死達到600多萬，差不多接近香港人口數目，單計Omicron變種病毒由上季的100多種，急速增加到690多種。傳染病專家辯稱新變種免疫逃逸能力強，傳播力愈來愈快，愈來愈廣；防疫無效便棄防，建議政府開放復常，卻未有説明傳播力高主因各國政府自去年中棄防開放，而非因隔離使病毒變種加快。

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各地為加快開放步伐，簡化進出口過境程序，不單核酸檢測變得多餘，一些國家連快測也取消，陽過又陽康，不了解自己身體健康情況變化的多的是，復陽甚至再度感染出現不適，導致身體變壞也不知道原因。

康復十字訣

中醫藥防治瘟疫，從防治抗疫到診治，以至康復跟進，都實行在新冠感染後期如何進行中醫調養，盡快使患者完全康復，都有完整的法度。

退燒了、嗓子不疼了，咽喉部拭子陰性，並不代表新冠感染康復了。從中醫角度看，康復階段仍然需要：虛邪賊風避之有時，精神內守，避免劇烈運動，保證充足營養和睡眠，服用養陰清熱、健脾補肺的中藥或藥膳。

俗話說，凡病「三分治七分養」，康復調理就是為了使患者善於調養身體，盡快恢復平常的「精氣神」，恢復常態化的生活和工作。

國内中醫院因應部分新冠病毒感染者進入康復狀態，制訂並建議康復期應該注意事項，歸納於康復期身體最需防避的「康復十字訣」。

十字訣：累多寒悲膩，急忙憋鬆晚。

累：一定要根據自己的病情和身體狀況做康復運動。可以做一些比較緩和的運動，如八段錦、太極拳等，有利於氣血經絡運行通暢，正氣恢復。運動量不超過自己平時的三分之一，之後逐漸增加。

多：大吃大喝對身體的康復不利，甚至會出現「食復」，即不正確吃東西導致疾病復發，比如出現發燒的症狀，尤其是青少年更容易出現「食復」。

寒：高熱過後，人體免疫系統極為脆弱，衣著過少、外出時間過長等行為極易引起受寒，從而易於復發。此外，洗澡也要慎重，保證在保暖性良好的情況下進行。

悲：抑鬱、焦慮、緊張、暴躁等負面情緒會影響身體多個系統的功能，會導致免疫力下降，不利於疾病康復。

膩：不要吃油膩和肥甘厚味的食物，要清淡飲食，可以每天吃一兩個雞蛋、喝牛奶或者喝粥，多吃蔬菜水果，保證體力恢復。

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急：雖然燒也退了、抗原也轉陰了，但人體體力和功能的恢復還需要時間，大概2-3周慢慢會恢復。尤其對於這些急性病，都是「病來如山倒，病去如抽絲」。

忙：還存在低熱以及乏力、心悸、胸悶、活動耐受力明顯下降等表現的患者，一定要好好休息，不能忍著不適強行復工，容易出現風險。此外，即便是年輕人，復工也要注意循序漸進安排工作，切不可熬夜加班。

憋：轉陰後仍咳嗽，是修復氣道的康復過程，恢復慢一點的人也不用太擔心，咳嗽千萬不要怕影響別人硬憋著，長時間壓抑自己，不讓自己咳嗽，使得胸內壓及顱壓增高。

鬆：很多人感染過新冠病毒後有這樣一種心態：我已經「陽」過了，我不怕了，可以不防護，不戴口罩了。這種心態比較危險，可能會讓自己陷入未知的風險中。這種風險包括二次感染和流感等其他病毒感染。

晚：建議每天保持至少7個小時的有效睡眠；如果晚上時間不夠，中午可以小憩一會兒，讓精神更好；同時睡眠時間要規律，避免熬夜，睡前減少「螢幕時間」，可以讓睡眠品質更好。

臨床上，部分「陽康」患者咳嗽、反復發熱甚至「復陽」、心悸、胸悶痛、氣短乏力、多汗等，可能是餘邪未清、「爐煙雖熄，灰中有火」、熱邪傷陰、氣陰兩虛的表現。

從現代醫學認識，「陽康後」患者可能在上呼吸道的病毒核酸檢測陰性，但是病毒可能入肺，或者混合細菌感染，導致「大白肺」、呼吸衰竭；或者引發心肌炎症和多系統的免疫反應，甚至暴發性心肌炎、循環系統衰竭。病毒感染者罹患心肌炎，一般不是在病毒感染的「發高燒」、「刀割喉」的高峰期，而是在病毒感染2周後，1個月之內。

鑑於溫熱病、瘟疫之邪易灼傷津液、耗損陰分，「陽康後」在兩周至一個月內，都要注意養陰清熱，益氣健脾補肺等中醫藥調養。

寄語

上面提到的十個字，不止適用於新冠康復者，在目前人口流量飈升和抗疫意識散渙的環境，對普通人也有正面的參考價值，尤以不知自己中招康復、防治傷風感冒康復、聚餐後飲食不適，以至醫護和公職人員等。

保身體健康是自己的責任，防疫卻是公德，更是一種功德，只有每個人緊守這條線，疫情才能真真正正的「收科」。至於康復後如何以食療藥膳調養，下回談。

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