過時過節，一家團聚，很多朋友都喜歡來個飯後甜品，尤其是湯丸，寓意一家團丸。

近期飯局頻頻，嫂嫂嘴巴享受著酒釀小丸子的棉糯，邊問：「妹妹，湯丸常見的餡料有芝麻、紅豆、花生、及近年流行的紫薯，不同餡料有何功效？哪款相對較健康？進食份量方面又有何注意事項？好喜歡吃湯丸，但又擔心吃過頭不健康，現有你在，我便可借助中醫智慧入屋，大快朵頤。」

我答：「嫂嫂說得對，湯丸暖胃又可口，一個不留神會吃過頭反而傷脾胃。黑芝麻：逢黑入腎，具有降血脂、降血壓、潤腸通便、抗氧化等功效。

紅豆：紅色入血，具有健脾利濕，益氣養血的作用。

花生：性溫，具有健脾益腎，降低膽固醇的作用。

紫薯：潤腸通便、延緩衰老、美容養顏、保護肝臟的作用。

其實，每種食物都有它獨特的功效及營養價值，也有其不足；談到中醫養生，過猶不及皆是病，所以凡事適可而止便好。

沒有存在哪種更健康這種說法，視乎個體差異而定。除了我們家鄉外，湯丸多是甜食的，含澱粉量也比較多，熱量比較高，一般不建議過多食用，特別是對於糖尿病人來說，更不適宜進食。而且糯米粉軟糯，濕氣比較重，脾喜燥惡濕，所以多食傷脾。如果有包餡，當點心吃，建議只吃1-2顆，沒有包內餡的小湯丸則約1／3至1／2碗，正餐稍為將飯減量，配菜烹調則用蒸煮，減少正餐用油量。包餡湯丸當正餐可吃4-5顆或是無餡紅白湯丸約0.8至1碗。 搭配豆製品與蔬菜，不僅均衡也能吃得滿足。由於湯丸是以糯米粉製作，較不易消化，睡前或晚間少吃才不會產生脹氣不適或排空緩慢而影響睡眠質素。過年就是吃個節日氣氛，依個人體質與疾病情況從飲食組合來調整，讓過節氣氛不僅歡樂也能更清爽健康。 」

（圖片來源：photoAC）

嫂嫂續問：「煮湯丸的方法，有些人會加入薑汁、黑糖或桂丸等材料，這些做法有沒有養生功效？有何推薦的煮法？」

我答：「薑汁能發汗解表、溫中止嘔，促進新陳代謝，還有益氣化濕、助消化的功效。

黑糖屬溫補食材，具有益氣、活血散瘀、溫經散寒、緩解疼痛的功效。

桂丸補益心脾，養血安神，幫助入睡，甜味天然，能減少糖分與熱量的攝取。桂丸的溫補還讓蒼白的臉色紅潤起來，適合體質虛寒、氣血不足的人士。但過量服用也會導致上火的。

其實，以上三種都是中醫養生的食材。」

嫂嫂續問：「有沒有推薦的煮法？」

我答：「滾水下，小火煮。

1、先把速凍湯丸從冰箱裏拿出去放入盆中，在室溫下放置約10分鐘，使湯丸內部的冰充分融化。

2、往鍋中註入冷水，蓋上鍋蓋並將水燒開。

3、等到水燒開後，把湯丸輕輕放入鍋中。

4、用勺子翻動湯丸，以免湯丸粘鍋。

5、把湯丸從鍋中舀上來，放在冷水裏泡一會兒，等放涼後，再次煮一鍋水。

6、等鍋裏的水燒開了，加入適量的糖，若喜歡桂花，也可加入一勺，同時把湯丸從冷水撈出來，放到鍋中。

7、等水再次沸騰，糖溶了，而且所有湯丸都浮上水面的時候，湯丸就煮好了。

這樣煮的湯丸更Q彈，也不會把外皮煮破。」

嫂嫂笑說：「明天馬上試試。」