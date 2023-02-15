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15/02/2023

痛經不要以為是正常！現代女性多血氣虛弱，經後食「當歸煮雞蛋」益氣補血

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　　「陳醫師，猜不到來月經時可以不痛。」Margaret說。

 

　　「痛經本來就是月經常見病。既然是病，當然不正常了。只是比較多女士來經時痛，大家誤以為正常罷了。」我說。

 

　　「當我服中藥時，有朋友說月經期間不要服中藥。」Margaret說。

 

　　「這個傳言不知道從何來。如果來經沒有不適，當然不用治療。若來月經有不舒服，如痛經、頭暈、腰痛、腹瀉等，那就要處理了。通常來月經，中醫會針對病情處方，也會加點活血化瘀中藥，以便經血排出。」我說。

 

　　「月經後要調理嗎？」Margaret問。

 

　　「現代人少運動，氣血比前人虛弱。所以我鼓勵女士月經後適當調補一下，畢竟排了這麼多血出來。我建議經後可吃當歸煲雞蛋。」我說。

 

　　「聽說不要亂吃當歸，如果有子宮肌瘤的病人吃當歸會令肌瘤長大。真的嗎？」Margaret問。

 

　　「當歸乃婦科良藥，無人不曉。當歸性溫，味甘、辛，入肝、心、脾經，有補血，活血，調經，止痛，潤腸的功效。現在已有不少研究所指出，當歸配合其他中藥能治療痛經、盆腔炎、卵巢囊腫、妊娠疾病等。

 

　　如果有子宮肌瘤或卵巢囊腫，在中醫角度，一般證型為寒濕和瘀血。所以治療上，醫師常用當歸，配合溫裏袪寒、活血化瘀的藥物。實際用藥當然要醫師根源臨床判斷，四診合參，才能準確作出治療方案。

 

　　而且疾病的產生，和病者的生活習慣不可分開。所以我常勸告大家，少吃生冷食物和多運動。」我說。

 

　　「那麼你提到的當歸煮雞蛋甚麼時候服用？」Margaret問。

 

　　「雞蛋性平，味甘，入心、胃經，有益氣補血，鎮心，安五臟之效。蛋黃和蛋白都要吃。當歸煮蛋，把雞蛋的甘平補益和當歸益氣補血的特性結合在了一起，補而不滯。月經期間可以不吃，只要胃口尚好，沒有吃滯，就可以作為日常養血的簡單食療。」我說。

 

　　「謝謝你。我可以放心吃當歸了。」Margaret問。

 

下一頁：即睇「當歸煮雞蛋」點整

 

 

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