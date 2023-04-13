歷史最悠久的調味料，都算是鹽了。雖然每次講到鹽，都似乎是與負面的健康新聞有關。但是，其實我們身體，的確需要鹽。研究指出，身體每天需要約500毫克鈉質，負責維持神經系統訊息輸送、身體水份平衡，以及肌肉收縮活動等。

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根據衞生署的資料，本港成年人口每日的鹽攝取量約為8.8克。 因此，食安中心公布希望在2025年，人口平均鹽攝取量降至6克（即1茶匙），而長遠來說，則希望達至5克或更少的目標。6克的鹽，就提供2,300毫克鈉質，這是一般成人建議每天攝取量，而高血壓患者上限，則建議為1,500毫克。

進食過多鹽之4個短期及長期影響

短期影響：水腫，突然感覺褲頭或鞋子太緊

如果一天食得過多加工食品或外賣，或進食過多鹹味零食，數小時內開始感覺水腫。症狀通常都是因水份滯留而感到腹脹，或明明都沒有進食過多，但是仍有胃脹的感覺。其他症狀亦包括，手腳突然浮腫。這些跡象全都意味着體內水份不平衡，引致水份滯留。

短期影響：或削弱免疫系統功能

兩年前就分享過一個研究（https://bit.ly/3hgAh5R），科學家在參加人士身上，進行一餐高鹽研究，及於3小時及8小時後抽血化驗。實驗結果發現，只是一餐高鹽攝取量，3小時後急劇影響免疫細胞單粒睇活動能力。幸好到8小時後，線粒體回復至正常水平。但如果連續幾餐多外出飲食，小食又進食高鹽薯片等零食，就會令免疫系統長時間受高鹽影響，沒機會讓身體作出平衡，免疫系統功能可能因此被慢性削弱。

短期影響：或令偏頭痛更加嚴重

鈉質與偏頭痛這個題目，其實一直都有中小型研究報告的。最近期的一項研究， 就於2021年刊登，此研究涉及超過260位患有偏頭痛的成人。研究人員分析結果後指出，相比鈉水平較低的一群，尿液中鈉含量屬於高的一群，其偏頭痛時間較長。事實上，早於2017年，已經有研究發現，偏頭痛患者的腦脊液鈉水平濃度，明顯高過沒有患有偏頭痛人士。雖然以目前數據來說，暫未能證實過高鹽飲食，就是導致偏頭痛復發的誘因。另一個可能也是，偏頭痛這個症狀，導致體內鈉水平高企。不過無論原因是甚麼，如果經常有頭痛，或已證實患有偏頭痛人士，建議避免進食過多高鹽食物。

長期影響：破壞你的血管及心臟健康

大家最認識的負面影響，就是與血壓有關了。當鈉質進入血管後，會鎖着血液中的水份，從而導致血液容量增加，而血管壁的壓力也因此而飆升。當血管壁膜長期受壓，會帶來各種嚴重健康後果。高血壓，是患心血管疾病的頭號危險因素，加上高血壓並沒有特別症狀，患者早期通常完全不知情，所以有時候高血壓被認為是隱形殺手。早於2008年，國際高血壓組織估計，一半以上的中風案例，都是高血壓引致的；而47%冠心病的案例，同樣是因高血壓引致的。

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買包裝食品要注意與鹽份的3點事項

1. 避開一般即食食品，例如火腿、午餐肉、即食麵、餅乾等全都是高鹽食物

2. 留意樽裝醬汁及沙律醬之鹽含量

3. 要注意食品成分表上標示類似「鈉」的字眼的添加劑，例如氯化鈉、檸檬酸鈉和碳酸氫鈉