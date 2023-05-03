「公司很多人病倒了。」Annie說。



「這一期的感冒的確難癒，而且反覆，傳播力強。」我說。



「那怎麼辦？」Annie問。



「提升自我免疫力才是王道，重點是氣，特別是營衛之氣。營衛之氣指的是營氣和衛氣。營氣行於脈中，具有營養作用的氣。衛氣則有護衛作用。衛氣到達皮膚，使皮膚行使人體屏障的作用，就這樣一個意義講，衛氣具有防禦作用，能夠防止外邪侵入人體。



近日不少病人汗出熱退後，很多時咳嗽持續一段日子。當患者咳嗽時，會聽到痰聲，作為醫者或照顧者，可以仔細留意痰的位置。如果近頸部，痰似乎容易咳出來。有時痰的位置偏下，在劍突下，這時需要服用中藥，或針灸等，讓痰容易咯出。」我說。



「有些人咳嗽特別難好，為甚麼？」Annie問。



「如果有痰，咳嗽是直接把痰吐出，從肺中把垃圾排走。可是有些人不懂吐痰，痰到咽喉就自然吞下。身體要多使用能量把這些垃圾改道從汗、大便和小便排出，自然慢得多。



另外和飲食生活習慣有關。營衛之氣的生成有兩方面，一是水穀之精氣，食物從口入，經胃受納和消化，化成精微物質，再由脾運到全身。另一個是從肺而來自然的清氣。兩者相化合而成。



患了感冒實在不宜生冷食物，水果也不應吃。平日愛吃喝生冷，傷害脾胃，自然影響衛氣生成。還有，寒主收引，陽氣不足，不能推動水液流通，形成水飲之邪。痰多自然咳喘久治難癒。」我說。



「怪不得你常常叫病人少喝冷飲。」Annie說。



「平日吃喝生冷，體內已形成不少濕邪，危機而成，當外邪侵入人體，和體內濕邪來個裏應外合，這樣病情豈不會加重？



如果感冒痊癒，應把握時間調補脾胃，可以吃南瓜和淮山。南瓜性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。淮山性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。除了咳嗽外，常吃喝生冷的朋友都容易腹痛腹瀉，可以吃蓮子和茨實。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。茨實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精，健脾止瀉，除濕止帶。



這些材料合在一起，就成了時令湯水了。」我說。



「謝謝你。以後喝冷飲會節制一點。」Annie說。



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