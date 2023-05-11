當地時間5月5日，世界衛生組織總幹事譚德塞在瑞士日內瓦宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），解除了逾3年世衛最高級別的衛生警報。



需要認識到新冠大流行（Pandemic）的最嚴重階段雖已過去，表示現在過渡到長期管理新冠疫情的時候，全世界已到了與新冠共存的地方病（Epidemic）階段，各國不可掉以輕心放鬆警惕，反而應採取具體措施預防下一次大流行病的發生。



事實上新冠病毒仍然對全球衞生構成威脅，世衛稱在過去一個多月，每三分鐘就有一個人死於新冠病毒。隨著新冠病毒疫情的全球擴散，XBB變種病毒的免疫逃逸特性，不少人開始擔心自己是否會感染或第二次感染新冠病毒。



數據顯示，新冠病毒的傳播力依然存在，世界各地包括中、港、美的衛生部門都表示，二次感染的病例都有上升的趨勢，較年初的2.7%上升超過4.4%。因此，雖然死亡率相較之前的變種病毒低，但長期對個人的健康則構成負面影響。



新冠病毒二次感染



新冠病毒的二次感染是指曾經感染過新冠病毒的患者，在康復後再次感染新冠病毒。



為甚麽要著意討論新冠病毒的二次感染？按以往的經驗，人體免疫力在疫苗和感染一次的抗體作用下，人體對病毒免疫記憶都會產生相應的抗體抵禦，減低再中招的機會。但最近的二次感染病例上升，表示新變種病毒對未來成為第二波大流行的風險是不容忽視。



新冠病毒感染症狀



無論有否曾經感染過新冠病毒，需要警惕身體同時出現以下多種症狀，留意並進行檢測是否已經中招。

發熱。 咳嗽。 乏力。 胸悶和氣短，新冠病毒比較嚴重的症狀。 呼吸困難，如出現呼吸困難症狀，需要立即就醫。 喉嚨痛是屬於新冠病毒的輕微但不容忽視的症狀。 鼻塞和流鼻涕也是新冠相對輕微的症狀，感染後同樣可能出現。 消化道症狀，如噁心、嘔吐、腹瀉等。 其他症狀，如頭痛、肌肉疼痛等，須要注意失去嗅覺和味覺等變化。



防治措施

衛生防疫是預防新冠病毒的關鍵，包括保持社交距離、戴口罩、勤洗手等。 加強免疫力也是預防新冠病毒的必要，日常通過有規律的起居、飲食和運動來提高免疫力。 接種新冠疫苗是其中一個較直接的預防新冠感染的方法。 新冠病毒的二次感染是一種很嚴重的問題，時刻警惕所列的各種症狀，及時就醫；加強個人防護，加強免疫力，保護自己和他人的健康。



中醫三方應對新冠二次感染



4月26日，國務院聯防聯控機制新聞發佈會介紹， 4月中旬以後單日陽性數和陽性的佔比均呈小幅上升；感染者主要為未被感染人群、免疫水準下降的人群和存在免疫缺陷的人群。而五一假期過後，「二陽」的報告，各地紛紛告升。



為此，廣州中醫藥大學第一附屬醫院根據臨床經驗，結合嶺南氣候特點，應對新冠疫情近期在南方有擴大趨勢，開出一條預防方和兩條治療方作為診治參考。（處方來源：廣州中醫藥大學第一附屬醫院）



方一：新冠「二陽」預防方



材料：柴胡20克，黃芩10克，黨參15克，法半夏10克，桂枝15克，白芍15克，大棗10克，黃芪30克，防風10克，白术10克，炙甘草10克。



做法：加生薑三片同煎，三碗水煲至一碗，一天服用兩次，上午、下午各一次。



方二：寒熱交替、身痛者治療方



材料：柴胡25克，黃芩10克，黨參15克，法半夏10克，桂枝15克，白芍15克，大棗10克，葛根30克，羌活10克，白芷15克，炙甘草10克。



做法：加生薑三片同煎，三碗水煲至一碗，一天服用兩次，上午、下午各一次。

適用人群：感染新冠病毒後，有惡寒發熱、肌肉酸痛等症狀；有咽痛、咳嗽者可加桔梗10克。



方三：風寒挾濕型、無汗惡寒者治療方



材料：麻黃15克，桂枝15克，杏仁10克，羌活10克，炙甘草10克。做法：三碗水煲一碗，一天服用兩次，上午、下午各一次，無需加薑。



適用人群：發燒惡寒、頭痛身痛腰痛，不出汗，舌苔白。



注意避免風寒，勿食生冷。盡量勿與退熱之西藥同服。



從現實層面分析來看，宣布緊急狀態結束的聲明的「心理意義」可能大過實際的作用。另一方面，美國衛生部門稱，新冠病毒可能捲土重來的警告，未來兩年內爆發一場新的變異株導致疫情重臨的可能性約為20%-40%。



新冠疫情究竟何時結束？目前尚不清楚。世衛組織在發佈會上表示，新冠病毒仍然是一種公共衛生威脅，它的持續演變可能會導致未來的問題，患有其他健康問題或免疫系統受損的人可能仍需要採取一些預防措施，如疫情變得嚴重時，採取戴口罩和保持社交距離等仍是必要的。



