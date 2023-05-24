「天氣真的太熱了。近來很多人病了，無論是covid或流感。」Jennifer說。

「我們由冷氣地方到室外，一天來回多次，很容易病倒。再加上天氣炎熱，不少人喝冷飲，吃雪糕，情況更差。」我說。

「覺得熱，想吃冰冷小吃不是常理嗎？」Jennifer問。

「內經云︰汗為心之液。又云︰汗者精氣也，陽加於陰謂之汗。我們吃東西，通過脾、胃運化，分成有用的精微物質和糟粕，即垃圾。有用的物質會運到身體不同部分，垃圾則通過大便、小便和出汗而排出體外。

說回出汗，天氣炎熱，我們覺得很熱，津液經過陽氣的蒸化，從汗孔排出，成了汗。心火健旺，則能把津液蒸騰外出。汗是陽氣外出，簡單來說，就是散熱。除了散熱，同時把體內垃圾和寒氣帶走。所以出汗是人體的一種生理現象，能夠調節體溫，又能排垃圾，又能潤澤皮膚。

如果我們常吃生冷，首先受傷的是脾胃，其次就是心。脾虛則消化不良，不能有效運化水穀精微。心主火，一盤冷水把心火弄弱了，心陽不足，造成濕氣內盛。很多皮膚病的患者都是出汗少，甚至難以出汗的。」我說。

「如果覺得很熱怎麼辦？」Jennifer問。

「我們覺得熱，是因為身體的溫度和大自然有差距。如果我們喝了冷飲，體內的溫度和外面差距更大。喝冷飲只有數秒涼意，轉眼則覺熱氣蒸騰，好像一個燒紅了的鍋，頓加冰水，立即煙霧灕漫。

喝暖水或室溫水，才令我們的體感和外界差距減少。出汗能養陽，心火發散到位、脾土能健運、肺金能潤降，腎水又足，肝木也能好好升發能量。身體才會好起來，這樣就不怕流感，就算病，也會快快痊癒。

另一方面，我們可以吃些消暑食物。中醫十分重視吃時令食物養生。夏天正是吃瓜果的日子。天氣炎熱又潮濕，這時飲食着重消暑去濕。節瓜性平，味甘，能生津，止渴，解暑濕，健脾胃，通利大小便。粟米性平，味甘，入肝經、膽經、膀胱經，利尿退腫，利膽退黃，止血調中和胃。我們煲湯時可連粟米鬚一起煲，不要丟掉。粟米鬚性平，味甘、淡，入膀胱、肝、膽經，有利尿消腫、清肝利膽的功效。可以連瑤柱一起煲，加強調中消食和補肝腎的功用。」我說。

「謝謝你。」Jennifer說。

「夏天是和陽氣玩遊戲的日子，好好把握！」我說。

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