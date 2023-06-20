「未食五月糭，寒衣不入櫳。」 大概古人沒有預測到，地球氣候變遷的可怕了吧？！來到2023年的今天，來不及等待端午節的到來，五月份的氣溫已經高達30度，加上梅雨天帶來超高的濕氣，早把冬天用過的棉被和大衣，清洗過一輪並收拾起來了。

「我要吃果凍！」小朋友指著冰箱，要求媽媽容許他吃放在冰箱裡做好的果凍。悶熱的天氣底下，食慾給減半，反倒，喝冰凍的飲料和甜點的慾望提升。走肉的朋友應該知道，市場上買得到的果凍，多用不屬於蔬食食材的明膠（gelatin）來做的。

雖說這是節日傳統，但還是不禁的問「都這麼熱了，為甚麼還要吃糭子呢？」不管是南部糭、北部糭、鹼水糭，還是裹蒸糭，在大熱天吃那塞得滿滿的糭子，不會有種說不出來的違和感嗎？中醫認為糯米性溫，能補氣，滋補脾胃及禦寒，冬天吃糯米，是養生之道。來到盛夏，端午節，糭子裡的糯米不好消化，建議不宜放肆地吃喔。

為了可以一嘗果凍的涼快感，在超市找來了石花菜（又稱洋菜，或寒天）。有趣地，把這種生長於海岸潮間帶的藻類（紅藻），放水裡煮，煮出來的汁液凝固力相當高，搭配不同的食材，能做出多樣化如明膠效果的夏日果凍，加上，它膳食纖維高，熱量低，適合大朋友和小朋友一起來食用的。

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