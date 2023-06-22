大熱天時，酷暑難當，一般人要消暑解渴，都少不免喝些凍飲，食點冷食，感覺一時涼快，但積聚在體内的暑熱，卻不一定就此消散；反之，凍飲冷食把暑熱困在體内，給脾胃帶來壓力，損胃氣傷胃陰！

現代人工作壓力大、生活節奏快，有一個好胃，舒舒服服地吃下一日三餐，對許多人來說似乎早已成了一種奢望。胃疼、胃脹、噁心、噯氣、吃不下飯等各種或輕或重的胃病症狀，早已如影隨形，伴隨著不少現代都市人的生活。

據廣東中醫院臨床報告，指出在龐大的慢性胃病患者中，有相當部分的病根其實是胃陰不足。中醫認為胃是一個「喜潤惡燥」的器官，不少都市人經常熬夜，睡眠素質不高，加上精神長期處於緊張狀態，平時飲食又過於燥熱，這些都會在不知不覺中損耗人體的胃陰。

中醫釋「胃」

胃是腹腔中容納食物的器官，其外形屈曲，上連食道，下通小腸；受納腐熟水穀，為水穀的倉庫，承載氣血的川海；胃以通降為順，與脾相表裏，功能上常以脾胃合稱。

中醫非常重視「胃氣」，認為胃氣強則五臟俱盛，胃氣弱則五臟俱衰，有胃氣則生，無胃氣則死。

胃的生理特性

1、胃主通降

胃是六腑之一，其氣機特性宜通暢、下降。食物入胃，經過胃的腐熟，進行初步消化後，腐熟水穀便下行入小腸，再經過小腸分清泌濁，其清者吸收，濁者下移於大腸，然後變為大便排出體外，從而保證了胃腸虛實更替的狀態，這是由胃氣通暢下行作用而完成。所以，胃貴乎通降，以下行為順。

2、過飽易堵塞

胃被認為是「倉廩之官」，好比人體的糧倉，主受納、腐熟，不僅接受食物，同時還將食物磨碎消化。

從功能上來說，胃以通為用，以降為順，作為食物進入小腸的過道，胃只有在道路通暢的情況下才能發揮作用。如果吃得過飽，食物在胃中大塞車，把消化通道堵塞，便無法發揮磨碎、消化、傳輸的作用。

3、喜潤惡燥

胃喜滋潤而厭惡燥烈，胃的受納腐熟功能，需胃液的濡潤；胃中津液充足，方能消化水穀，維持其通降下行特性。因此胃病主要受燥熱影響，導致胃陰受損。而胃病治療就是要保護胃陰，排除實熱燥結的積聚。

4、熬夜壓力傷胃陰

從中醫的角度看，經常熬夜、睡眠素質不高、精神長期處於緊張狀態，都可能導致人體胃陰不足。五行上胃屬「燥土」，喜潤惡燥就像乾涸的土地，需要有水滋潤一般。

「濃睡為養陰之法」是中醫的一句名言，也是養生指導，如果一個人的睡眠素質不高，便容易暗耗陰液。人體的汗液也同屬陰液，很多人之所以在炎熱的夏季吃不下飯，由於出汗多，令陰液損傷有很大關係。

中醫認為，肝和胃的關係也非常密切，脾胃的運化功能有賴於肝氣的疏泄，而緊張、焦慮、鬱悶、惱怒等情緒都容易傷肝，容易出現一系列消化道症狀，比如沒有食欲、胃脹、胃痛、嘔吐、噯氣等。

胃陰不足症狀

胃陰不足的人，常會感到胃部隱隱作痛或是脹脹悶悶，有種說不出的難受，感覺有如一個氣球或一塊大石頭堵在胃裏，但摸上去卻沒有任何東西。口乾欲飲也是這類患者常有的感覺，胃陰不足影響了消化和吸收，病人往往不想吃東西，或吃不下多少，沒吃飽卻吃不下去。

胃陰不足還有一個症狀，就是舌質偏紅，少苔。正常的舌苔應是薄白苔，薄薄的一層覆蓋在舌上，且較潤澤，如果胃陰不足，則少苔，少津，口乾。

生活習慣傷胃陰

1、不按時吃飯

人體這個生理時鐘，一到吃飯時間，胃酸的分泌就會增加，如果此時沒有食物供胃消化，胃酸便會把本來用於保護胃壁的胃黏膜破壞，久而久之，便會造成消化性胃潰瘍。

2、暴飲暴食

胃是一個中空的囊狀器官，要有一定空間，才能進行蠕動，如果一下子吃得太多，食物滯留在胃裏，便容易造成胃脹、嘔吐、噯氣。

3、飲食過急

儘管胃具有磨碎食物的功能，但牙齒的咀嚼及唾液中的消化酶，把住消化第一關，吃東西時細嚼慢嚥，就能大大減輕胃的負擔。否則，胃工作得太辛苦，最終便會導致胃萎縮的可能。

4、精神壓力

當人的精神過於緊張時，交感神經興奮引發胃壁肌肉收縮、痙攣，或胃壁的血供障礙，引起疼痛。

5、情緒鬱怒

中醫認為鬱怒傷肝，肝氣犯胃時，便會引發胃病、胃脹或噯氣等症。

護胃食療湯水

夏天氣溫較高，令人食欲不振，加上生活緊張，容易出現心煩、疲勞等現象，推薦下面兩款簡單健胃湯水，不強補不燥熱，護胃滋陰。

益氣健胃湯

水鴨半隻，綠豆60克，海帶80克，瑤柱20克，豬肉200克，生薑3片（3-5人分量）。先將綠豆洗淨，浸泡1~2小時；海帶結漂洗乾淨，水鴨洗乾淨切成塊狀，汆水去掉血污；將所有食材放進瓦煲內，加入清水約2000毫升，大火煮沸後，改用中火煲約1個小時；調入適量食鹽食用。

功效：綠豆，具有清熱解暑、利尿通淋、解毒消腫功效，為夏日解暑除煩、清熱生津佳品。海帶，性寒味鹹，有軟堅散結、利水泄熱、鎮咳平喘的作用。鴨肉味甘鹹性微寒，有補中益氣、滋陰養胃、利水消腫、強腰健骨的功效。瑤柱，性平味甘鹹，功能滋陰補腎、健脾調中。

適合人群：具有健脾益胃、滋陰生津、清熱除煩的功效。清補消暑的湯品，老少咸宜。

注意：海帶性寒味鹹，具有軟堅消痰、利水退腫的作用，因其寒涼屬性，故夏季食用更為適合。海帶含碘豐富，故甲亢或者需要控碘的人群應少用。水鴨味甘性寒涼，可滋陰益氣，在夏季屬於涼補的佳品，但是鴨的脂肪大部分分佈在皮下，若需控制熱量的人群煲湯時最好去皮烹調。湯水放入少許陳皮及生薑可以明顯減少鴨肉的膻味，改善口感。

益胃湯

益胃湯源自中醫專養胃陰的方劑用料：沙參15克、石斛15克、麥冬15克、玉竹15克、冰糖自調。

石斛、百合、淮山、玉竹都是可養胃陰的藥材，胃陰不足的人，可根據各自的口味，單選一種或兩種搭配煲湯水食用，如鮮百合冰糖水、淮山瘦肉湯、石斛燉肉餅等。

胃寒病人夏季宜少吃寒冷瓜果，過冷、過熱、過酸、過辣、過膩的食物對胃都不好，而酒也是一種對胃刺激性很強的食物，本身有胃病的人更應少喝，否則無異於火上澆油。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。