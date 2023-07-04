朋友從家鄉名古屋回來，帶來了家鄉的特產調味料，赤味噌。滿受和風料理影響的香港人，對於味噌（麵豉）一點都不陌生。只要走進日本餐廳或居酒屋，無論炸雞肉、烤肉、燒豆腐、關東煮、湯煮烏龍麵，到味噌湯等，統統都有它的足跡。而這款日本傳統發酵食品，口味和種類眾多：依麴菌種類，有米味噌、豆味噌，和麥味噌；按麴菌與鹽成分的，則有甘味噌、甘口味噌，和辛口味噌；還有從顏色上，分白味噌、淡色味噌和赤味噌這三款。

據說，由於味噌好保存，便利攜帶，是調味的好良伴，成為當時日本戰國時期，德川家康軍打仗時必備的物資。發展到今天，味噌，更成為了德川家康故鄉愛知縣（名古屋之所在）的特產之一。赤味噌，在香港比較不普及，顏色之所以比「白味噌」和「淡色味噌」呈紅褐色，因為內含鐵質的黃豆，會隨發酵時間愈長（一年以上），氧化的鐵變愈多，顏色自然變得愈深，豆味也較重且濃郁。

也許，名古屋人真的很喜歡用味噌拌食物吧。朋友邊介紹送來的赤味噌，邊興高采烈地提議它的食法，從小黃瓜蘸醬、醬拌茄子和關東煮等等，聽著她娓娓道來，一個不小心的，彷彿心思跟著她，走過了名古屋一遍。「很想去名古屋喔～」、 「如果妳喜歡的話，下一次返鄉，我可以再拿一些給妳的喔～」 不好意思，朋友，我不是貪心要多拿點赤味噌，而是真的很想飛去名古屋跑一趟啦。哈哈。

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