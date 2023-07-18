流感後的五天，咳嗽不再，發燒已退，肌肉痠痛消失，但味覺嗅覺在無警示之下遠走高飛了。儘管有乖乖的吃藥，快篩依舊是陰性，三天過去，味嗅覺沒有回來的意欲。心不禁地懷疑，是否感染了新冠肺炎（據說新冠患者可能味覺嗅覺異常，或失去味覺嗅覺的）。

失了味覺嗅覺的日子，吃甚麼，喝甚麼，都不能感受出它們的味道來。看來那塊香煎洋葱豆腐排，看來垂涎的番茄馬鈴薯湯，就連簡單如咖啡和抹茶，全變得平淡無味。本來因為流感，已經影響食慾，瘦了一圈，沒想到味覺嗅覺出走，把那剩下一丁點的食慾都打包。

不甘身體如此被病菌打敗，決心早點上床休息，堅持做點家居運動，再盡可能維持三餐正常。至少，逼自己吃點看來美味的東西（苦笑），喝點有營養的飲料。既然，維生素C和優質的蛋白質，有助縮短感冒時間和嚴重程度，儘管有多累，也努力地搜購，顏色繽紛，且有營養的蔬果來吃（起碼看起來是美美的，能稍稍刺激眼球的食慾）。

抓來幾個富含維生素C的盛果水果，奇異果、西瓜、芒果，和火龍果等，配合香蕉和蘋果，連同椰子水，通通放進果汁調理器裏，弄出各式色彩鮮艷富含營養的果昔，就這樣，每天喝著夏日鮮打果昔，每天吃著看來美味的菜式，一周後的今天，味覺嗅覺，終於願意回來了。

大家要小心保重身體喔～

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