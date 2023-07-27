最為人認識的橄欖油益處，一直都是與保護心血管疾病有關。但近年的研究，就似乎將橄欖油與腦部健康扯上關係。根據一項今個星期公布的研究指出，研究人員發現，跟不食用橄欖油人士相比，每天食用橄欖油，可減因認知障礙而死亡風險28%。

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認知障礙症也是死亡原因

根據衛生署2017年精神健康檢討報告，香港患有認知障礙症患者高達10萬人，佔長者人口十份一。當中以阿茲海默病最為常見，佔病例65%。而根據世衛統計，全球每年有超過一千萬新症，而認知障礙症也是老年人第七大死亡原因。

這項尚未正式於科學期刊刊登的研究，於今個星期在波士頓美國營養學會年會公布。美國研究人員分析了超過30年、來自9萬名美國人的數據。當中超過4,700位參與者，死於認知障礙症。結果發現，相比那些從不或很少食用橄欖油人士，每天食用半湯匙橄欖油的參與者，其認知障礙症死亡風險降低28%。另外，若每天用1茶匙橄欖油去代替植物油或蛋黃沙律醬，亦可將致命性認知障礙症風險降低8至14%。研究人員總括，這個益處與整體飲食質量無關。

特別注意的是，死於認知障礙症人士，通常都是APOe4基因攜帶者，而這款基因，是增加患阿茲海默病的風險因素之一，亦同時導致患者身體製造更多膽固醇。研究人員有見及此，計算時候亦將APOe4基因素調整，結果亦同樣得出，橄欖油所帶來的降低認知障礙死亡風險之益處，與有沒有此基因無關。

即使此研究是屬於觀察性研究，並不能證實因果關係。不過就顯示，橄欖油除了對心血管健康有益之外，亦可能對鞏固大腦健康產生正面影響。

橄欖油含有甚麼獨特營養素？

大家最熟悉的橄欖油所含的營養成分，莫過於單一不飽和脂肪；此有益脂肪有助促進神經增生，從而對認知健康發揮有益作用。另外，橄欖油亦含豐富維他命E，及各款強力抗氧化多酚，有相輔相成的補腦功效。研究亦指出，橄欖油所含的某些多酚抗氧化物質，可穿過血腦屏障，或可直接提供大腦益處。

事實上，今次公布的這項研究並非第一項研究建立橄欖油與腦部健康之關係。去年，另一美國研究顯示，橄欖油食用與降低認知障礙症（並非認知障礙症死亡率）有關。研究人員發現，長期有食用橄欖油人士，有助改善記憶力，亦同時減少阿茲海默病的指標。研究人員當時估計，橄欖油中的油酸，就是負責對鞏固腦部健康的一款營養素。

要食多少才有功效？

這個研究結果顯示，橄欖油食用量與減低致命性認知障礙症風險性直線關係；即是說，橄欖油食用量愈高，風險就降得愈低。一般奉行地中海飲食建議的研究人員，都建議每天食用1至5湯匙橄欖油。我認為，不需要為達到每天５湯匙，而去增加食油量，反正補腦並不只有橄欖油才做到。如果是為了達到減低認知障礙症死亡風險的話，最佳方法就是當你要用油的時候，就盡量選擇用橄欖油去代替其他油。例如：

● 家中一般煮食用可選用橄欖油。

● 家中烘焙製作鬆餅、曲奇餅、班戟等，一般都可用橄欖油去代替牛油，只不過製成品可能並不會那麼高挺而已。可參考以下鬆餅食譜。

● 樽裝沙律醬比較少用橄欖油作為基本油的，所以如有需要沙律醬或其他醬汁的話，亦建議選用橄欖油去自家製。

抹茶鬆餅食譜