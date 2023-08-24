“Gloria, where do I buy watercress?” 上星期一位加拿大朋友問我。她們問我關於亞洲食物，並不出奇。

不過，一星期之內有三位朋友問同一個問題，那就有點不尋常。

（圖片由作者提供）

原來，上星期美國一本暢銷女性雜誌，封西洋菜為蔬菜之冠。雜誌文章一出，多個大型網媒爭相轉載，一傳十十傳百。於是我立即走上這本雜誌的網站，找到了文章。文章題為西洋菜為地球上最有益蔬菜；而第一段第一句就說：羽衣甘藍都要行開。

這個集團的雜誌，通常都報導最新研究的，所以當我一看標題的時候，就立即緊張：怎麼我漏讀一個新研究？但當細讀文章時候，才發現原來文章的內容是源自於2014年的一項研究報告。

以17款營養素排行47款蔬果

這份報告是美國疾病預防控制中心在2014年公布及刊登的。排行是根據17款必需維他命及礦物質的濃度進行營養密度評分。慣常被譽為營養之選的蔬菜例如菠菜、紅菜頭葉等，都是奪得80多分而排行第四及第五；排第二名是白菜及紹菜家族；而西洋菜，奪滿100分，排首名。

不過，這個研究設定有點古怪，例如將蔬菜、水果、薯類一併考量及排行，這樣做的話，蔬菜一定贏出的。原因是，以營養密度去衡量，就會以重量，即是每100克食物的營養素多少而去排行，那麼最少水份的蔬菜一定勝出，而含水量高的水果以及含澱粉量高的薯類一定敗給蔬菜（甘薯排尾二，只拿10.5分）。再者，營養密度其實不只於維他命及礦物質，應包含各款抗氧化物質，尤其是多酚及益生元，所以大家不必太著重各款蔬菜所拿的分數。話雖如此，這個研究選出的47款蔬果類食物，全部都有益健康，結果就特別將不太受歡迎的西洋菜，重新擺出舞台，讓大家認識。在此，我就簡略分享3個關於西洋菜的營養益處。

一. 西洋菜或有助降低血壓

西洋菜的礦物質含量高，尤其是鉀、鎂、鈣，以及提高維他命K及硝酸鹽，全部都有助降血壓。不過要注意，西洋菜維他命K含量高，有服用簿血藥人士需要注意不要食用過多西洋菜。

二. 西洋菜或有助減低癌症風險

屬於十字花科蔬菜家族之一的西洋菜，含有這個家族獨有的硫化合物－異硫氰酸鹽。研究指出異硫氰酸鹽有助減少致癌細胞的活化，及增強身體將其解毒的作用。

三. 西洋菜或有助鞏固骨骼健康

剛剛提到，西洋菜維他命K含量高，與此同時西洋菜的鈣質含量同樣也高，每100克提供120毫克的鈣質，這兩款礦物質同樣在一款食物中存在，有相輔相成的效果。研究指出，維他命K有助激活骨鈣素，增加存放鈣質，從而增加骨質密度。

3個西洋菜食法

1. 西洋菜湯照煲，不過就一定要食西洋菜葉。

2. 蒜蓉炒。一些人不喜歡西洋菜的味道，要蓋過這種味，可以用蒜蓉或其他調味料，例如辣醬。

3. 生吃。跟菠菜一樣，我喜歡生吃西洋菜多於熟吃，尤其是嫩葉西洋菜，所以可以做沙律啊！