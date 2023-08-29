番茄，無論是超市蔬果架上，還是菜市場菜攤上，必然看得見。尋常的番茄，卻有如謎的身世。說它是蔬菜，亦可以說是水果。普遍以為，大番茄是蔬菜，而小番茄（車厘茄）是水果（個人認為它就是蔬菜，哈哈）。其實，根據植物學的分類，番茄跟蘋果和葡萄等沒分別，都是內含種子的果實，跟根莖葉的蘿蔔和青菜等是不一樣的。

來到八月底，颱風不算多。今年第9號颱風「蘇拉」上周四生成，才預測說會直撲島上；沒想到今天已經改口，隨著第11號颱風「海葵」的生成，產生「藤原效應」（Fujiwhara effect） ，原來想一路往北移動的「蘇拉」，路徑突然南修，被「海葵」拉走，慢慢沿島滑過，可能只會路過靠近，甚至不會登陸了。

番茄酸中帶甜，水份豐足，很好用入料理之中。從茶餐廳的番茄烤豬排飯，家常菜的番茄炒雞蛋，到西式菜不可少的肉醬義大利麵，和番茄馬鈴薯湯等，均看見番茄的蹤迹。熟番茄，固然滋味無窮，就連生番茄，也有不少粉絲，不就很多朋友愛吃小番茄的嗎？！把番茄放入沙拉或涼拌裏，既開胃又清爽。

氣候變遷不單令夏天颱風的數量變少，亦令大低氣壓帶結構變複雜，影響著颱風的走向。颱風走向不好抓，不到靠近的兩天，根本不能明確下來。上周才生成「蘇拉」，現在又添了「海葵」，同一時間，關島附近海上正醞釀著熱帶性低氣壓「TD12」，有可能發展成第三個颱風，這樣子，真的不知道颱風要向哪裏走了？！

原來，多變的，不只番茄，還有颱風。

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