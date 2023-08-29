大家一到超市購物，會否經常不自覺地愈買愈多，然後要把食物塞進雪櫃囤貨？一些冷藏食物無疑可以放在冰箱裏，以備不時之需，但原來很多食物雪藏後反而更易變質、失去鮮味！即睇你的雪櫃裏是否堆滿這些食物！

1. 麵包：放雪櫃更易變壞？

當有吃不完的麵包時，大家或會擔心放在室溫容易發霉造成浪費，於是放到雪櫃希望保留多1至2天。不過原來放在冰箱裏會令麵包中的澱粉分子在低溫下很快重新結晶，令麵包變質！既不想它發霉，又不想它變壞？只需把麵包放在密封塑料袋中，並保存在室溫下（即約18至22°C）的地方，假如想保存得更好，可以選擇使用保鮮紙或麵包盒。

（圖片來源：Unsplash）

2. 雞蛋：放在雪櫃蛋架更易變壞？

較大的家用雪櫃通常都會在側門設一個蛋架讓大家整齊地放置雞蛋，但原來當大家經常開關雪櫃門，會出現溫差，放在側門的雞蛋就是首當其衝，不穩定的溫度會令雞蛋變質。英國雞蛋品牌British Lion Eggs就建議大家可以把雞蛋存放在低於20°C下，用室溫雞蛋烹煮效果亦會更好！

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3. 洋葱：放在暗處易發芽！只有一個情況須冷凍

購買洋葱，通常都是一袋幾個發售，大家又難以一次過全部用掉，然後選擇放在雪櫃中的蔬菜保鮮格。其實原個洋葱最好放在乾燥、通風的位置，另外洋葱需要放在較暗的地方，否則會發芽。至於用剩了半個洋葱就可被冷凍，不過放到冰箱時要遠離其他食物，以免散播強烈氣味令鄰近食物「沾上」洋葱味！

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