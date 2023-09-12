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12/09/2023

養生食療 | 抗衰老首重調補脾腎！初老更年期、老年、高齡3階段補益湯水推介！45歲前有這些現象代表「未老先衰」！

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Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　這些年，我們一起經歷了世紀疫情、世紀戰爭，本港更剛剛遇上了世紀暴雨，釀成嚴重水災。人生短短數十載，除了要面對無情的天災與水禍，還要接受自身生、老、病、死的不同階段。古時候，醫藥及衛生常識未能普及，大部人都不懂養生，故有「六十花甲是大慶，人生七十古來稀」之說。現今醫學倡明，人的平均壽命延長，隨便一來都可過百，所以我們更應善待自己，延緩衰老，保持健康。今期請註冊中醫師張立彤和大家分享不同階段如何抗衰老。

 

　　張醫師表示，透過長期觀察，中醫認為人之衰老，腎精先枯。「腎為人先天之本」，若腎精不足，腎陽則失其滋養，以致腎陽、腎氣相繼虧損；其次，脾胃之運化、情志、精神、性格、心境等均對延年益壽很重要。衰老可以引起精神、體形、行動等方面的變化，出現反應遲鈍、鬢髮斑白、視物昏蒙、聽力減退、額或眼尾有皺紋、面部或手背散見褐斑、脊背變駝、性欲減退、尿後餘瀝、畏寒怕冷、容易疲乏等。若在45歲以前出現上述現象，則稱為「未老先衰」。

 

　　由於先天稟賦、生活條件、精神調節等的不同，即使同年齡的人，其衰老表現亦有很大的差異。一般認為，「老」可以分為三個階段：

1) 45~60歲為初老階段；

2) 60~75歲為老年階段；

3) 75~90歲為高齡階段。

 

　　在預防衰老時，應著重調補脾腎，亦要注意老人胃腸道的分泌功能緩弱，宜選擇藥性平和、易於消化、製法簡單的食療。

 

（一） 45至60歲初老階段：（又或稱為「更年期」階段）

 

首烏北茋烏雞湯

 


 

材料：製首烏1兩、北茋5錢、紅棗10粒、蓮子1兩、百合1兩、烏雞1隻、鹽少許

 

 

製法：先將烏雞去皮去骨去脂肪，洗淨汆水，切小塊；紅棗去核洗淨；其他材料浸洗乾淨；將所有材料放入瓦煲內，加入清水適量，用文火煲2~3小時，加鹽調味飲用

 

功效：補氣血，滋肝腎。適合更年期綜合症屬氣虛血弱、肝腎不足者。症見頭暈耳鳴、烘熱汗出、心跳失眠、心惊膽怯、虛弱無力等。

 

花膠杞子燉瘦肉

材料：花膠2兩、杞子5錢、關沙苑5錢、元肉5錢、瘦肉4兩、鹽少許

 

製法：先將花膠用清水浸軟，洗淨，再用滾水漂洗乾淨，撈起切小段；瘦肉洗淨，汆水切小塊；其他材料浸洗乾淨；將所有材料放入燉盅內，加入適量清水，蓋好，用文火燉3~4小時，加鹽調味飲用

 

功效：滋腎益精，養肝止血。適用於更年期綜合症屬肝腎不足、精虧血少者。症見烘熱汗出，頭暈耳鳴，眼目昏花，視力糢糊，腰膝痠痛，月經過多或經期先後不定，經期延長，月經不調，帶下增多，伴五心煩熱等。

 

黨參元肉燉雞胸肉

材料：黨參5錢、元肉5錢、桂枝3錢、炙甘草3錢、紅棗4粒、雞胸肉4兩、鹽少許

 

製法：先將雞胸肉去皮去骨，洗淨汆水，備用；其餘材料浸洗乾淨；將全部材料放入燉盅內，加入適量清水，用文火燉2至3小時，加鹽調味飲用

 

功效：溫壯心陽，益氣復脈。適用於中年甲狀腺功能減退症見有心血管系統症狀屬於心陽不振、心氣不足者。因勞累過度，損傷心氣以及心陽，以致未老先衰，中年即見甲狀腺功能減退，症見心動悸、脈結代，或脈搏緩慢而微弱，氣短乏力，舌淡白苔白潤。

 

（二）60至75歲老年階段：

 

谷精草燉豬肝

材料：谷精草5錢、山萸肉5錢、淮山5錢、去核紅棗8粒、豬肝1兩、鹽少許

 

製法：先將豬肝洗淨切片，其餘材料洗淨；將所有材料放入燉盅內，加入清水適量，用文火燉3小時，加鹽調味飲用。

 

功效：養肝明目。適合於老視眼屬肝陰不足者。因中老年後肝陰不足，陰精不能上榮於目，目失濡養所致，症見視物昏朦，伴頭昏耳鳴，眼睛干澀，形體消瘦，舌嫩紅，脈沉細弦。亦可用於糖尿病所致的視矇屬肝陰不足者。

 

（三）75至90歲高齡階段：

 

紅參遠志燉水鴨

材料：紅參3錢、遠志2錢、石菖蒲1錢、元肉5錢、水鴨半隻、紅棗2粒、生薑3片、鹽適量

 

製法：先將水鴨去皮去骨去脂肪，洗淨汆水，切小塊；其餘材料洗淨；將所有材料放入燉盅內，加入適量清水，用文火燉2至3小時，調味飲用。

 

功效：養血醒腦，安神益志。適用於老年痴呆症屬於心脾兩虛者。症見神志呆滯，反應遲鈍，食欲不振，神疲乏力，心悸健忘，舌淡白苔薄白，脈沉細。

 

註冊中醫師張立彤簡介
香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。


 

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