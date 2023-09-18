秋天氣節一踏入 「白露」，最多人開始出現肺和呼吸道的疾病，皆因白露是一年中日夜溫差最大的時節，肺經呼吸道疾病，好發在秋季，所以要在現在好好補氣潤肺。肺者，氣之本，而秋氣肅殺，特別傷肺，肺一傷，氣會不順、短促，調理較長手尾。

而有些人先天肺氣較弱，身體不夠火力，即氣較虛。氣虛的人具體表現有：氣短、畏寒怕冷、說話有氣無力、四肢萎軟、運動／行樓梯容易氣喘、自汗、容易疲倦、易患感冒、內臟下垂（如胃下垂、子宮下垂等）、呼吸短促、吸氣時總覺得吸不盡氧氣的感覺、吸完亦要馬上呼氣，這叫做「腎不納氣」。所以氣虛的人，現在就要開始「打定底」，到天氣瞬間轉冷的時候才去補氣養肺，已經太遲。

補氣是大課題，牽涉的不止是肺，還有腎和脾胃。要真正達到補氣的效果，要三管齊下才成事。

（1）先說補腎：艾灸背部的命門穴（與肚臍眼齊平、在背部的脊椎處即為「命門穴」）、命門兩側的腎俞穴、肚臍下的關元穴，是最直接可溫經通脈的方法。但現代都市人生活忙碌，要日日艾灸未必能持久，而且在家艾灸味道會比較大，所以我推介大家用艾灸貼，非常方便，無味無火，那就可以不求人地日日幫自己做。但市面上的艾灸貼參差，要找好品質的，那就不會有皮膚敏感。這個秋冬天日日把幾個重要的腎穴貼上艾灸貼，三個月後會感受到補了腎的效果。

（2）再說補脾胃：脾胃之氣是所有正氣之源。一般用四君子或補中益氣方劑。現在坊間有賣這兩隻方齊的中成藥。四君子方劑裏頭有人參、白朮、茯苓、灸甘草，就像四個非常有正氣的朋友聚在一齊，我稱之為"The Fabulous 4"（The Fab 4），正人君子聚首一堂，邪氣小人當然不能留低。另外補中益氣方劑效果差不多，藥性稍稍比較溫和一些。

（3）每日用黨參切片焗水飲：黨參性平， 歸脾、肺經，雖然坊間亦有其他藥材可補氣，但有些較易上火，若要每天飲用，黨參比較溫和，一年四季服用也可。《本草綱目拾遺》：「治肺虛，能益肺氣。」主要功效是益氣、生津和養血。每天15克切片放入保暖杯焗水便可，若可以的話，到最後把巳浸軟的黨參片咬碎吞服，效果更好。