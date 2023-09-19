農曆八月，鬼月離去，迎中秋來。按傳統節氣，秋季快過了一半，地球的日夜漸平分。北半球晝變短夜漸長，南半球則晝變長夜縮短。不只晝夜日照變化鮮明，伴隨著秋分和中秋的「秋老虎」也默默發威，日夜溫差逐漸加大。不過，隨著氣候變遷，極端氣象頻生，已非傳統曆法之所能預測了。

環境與氣候變化專家表示，過去9個月，有部分地區處於35度以上氣溫延長達50多天。夏天灼熱的高溫，固然逐年有感難受；就連颱風和雨季的侵擾，亦漸感誇張和不好預測。香港，九月初，錄得139年來首個一小時內降雨量達158.10毫米的「黑色暴雨」；差不多的時候，九月中，高雄錄得1小時內降雨超過60毫米的暴雨。

同是九月，英國忽然回夏連6天氣溫高達30度；加拿大山火燒毀森林的面積已經超過1,630萬公頃；希臘飽受風暴侵襲致村莊淹沒萬人死亡；北非國家利比亞災難性的雨量造成萬人失蹤和死亡…… 全球日漸上升的氣溫，哪管只是攝氏1.5度，足令山火嚴重程度增加了50%，亦令海水溫度高升，增強了大西洋颱風的活躍度，改變了降雨量的頻密度、強度和持續性。

面對日趨嚴峻的氣候變化，我們人類該何去何從？！

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