中秋除了食月餅，相信秋蟹也是家家戶戶餐桌必備的應節食物之一。每年9至10月正是螃蟹黃多油滿之時，故有言秋天以吃螃蟹為最隆重之事。然而，中醫學角度認爲蟹性屬寒。脾胃虛寒者吃多了，會引起腸胃道消化不良，甚者腹痛腹瀉；女性多吃了，可能會加重痛經問題；過敏體質可誘發皮疹、皮膚搔癢等症狀。註冊中醫師張立彤推薦大家用紫蘇葉，不但可解魚蟹之毒，還有多種保健功效！

紫蘇葉一般用量爲3至12克，不宜久煎。

張醫師表示，紫蘇葉為唇形科植物紫蘇的莖葉，一般採擇後洗淨，曬乾，切碎用。其味辛性溫，入肺，脾經，具有發汗解表，行氣寛中，解魚蟹毒的功效。一般用量爲3至12克，不宜久煎。

單味紫蘇：單味紫蘇煎服能解魚蟹毒，食魚蟹後引起的吐瀉腹痛，或配合生薑同用。

紫蘇配生薑：能散表寒、發汗力較強，用於風寒表症，見惡寒、發熱、無汗等症，常配生薑同用；如表症兼有氣滯，又可與陳皮等同用。

紫蘇配砂仁：又能行氣安胎，常配砂仁、陳皮同用，治療妊娠惡阻、胎動不安。

紫蘇配藿香：用於脾胃氣滯、胸悶、嘔惡，不論有無表症，均可應用，都是取其行氣寛中的作用。

現代藥理研究顯示，紫蘇葉含有揮發油，而油中被鑒定出有45種成分，主要成分為紫蘇醛、左旋檸檬烯等。紫蘇煎劑及浸劑能擴張皮膚血管，刺激汗腺分泌，有解熱作用。至於抗菌作用，其水浸液在體外對葡萄球菌有較強的抑制作用，對痢疾桿菌亦有抑制作用。同時有促進消化液分泌，增進胃腸蠕動，減少支氣管分泌，緩解支氣管痙攣。張醫師提醒，陰虛體質、愛出虛汗、溫熱病及氣虛者慎用紫蘇。

紫蘇食療推介

胡椒紫蘇蘿蔔湯

材料：白胡椒3錢、黑胡椒3錢、紫蘇葉2錢、白蘿蔔1斤、生薑3錢

做法：將胡椒拍碎，白蘿蔔去皮切塊，生薑切絲後，所有材料放入煲內，加清水適量，大火滾起轉文火煲45分鐘即可

功效：溫中散寒，行氣止嘔。適合寒凝氣滯者，症見胃脘冷痛，口淡泛涎，不思飲食，惡心嘔吐或消化不良。陰虧胃熱者不宜飲用本湯。

紫蘇雞蛋飲

材料：紫蘇葉1錢、辛荑花1錢、雞蛋2隻、片糖適量

做法：先將紫蘇葉和辛荑花及適量片糖放入煲內，加清水兩碗半左右，大火滾起轉文火煲15分鐘分鐘，去渣，再將雞蛋打破攪勻倒入飲中攪拌成絲即可。

功效：解表散寒。二味合用，對於流清涕屬風寒在表，肺衛不和者最佳。

紫蘇拌蘿蔔

材料：新鮮紫蘇葉3錢、白蘿蔔2兩、麻油適量







做法：紫蘇葉洗淨切碎，白蘿蔔絲切絲，加入適量麻油，涼拌食用

功效：行氣止咳。可用於慢性支氣管炎、風寒咳嗽、氣喘痰涎等病症，能緩解老慢支引起的咳嗽、喘息，對支氣管有鬆弛作用。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。