  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

14/11/2023

秋風起！早晚有點冷，要多注意保暖！今期素食譜：香辣野菜燒豆腐

#識食 #素食 #素菜 #素食譜 #冬天 #秋天 #天氣 #食譜 #健康 #健康飲食 #香辣野菜燒豆腐 #燈籠椒 #茄子 #洋葱 #大葱
  • 收藏文章

　　新聞媒體急不及待的，用上「氣溫急降」和「低溫要來了」等字眼，來形容這兩周的氣溫預測。中午12點，看看手機的資訊，現在是22度，清風送爽，和暖合適，可以說是全年最期待，最好的天氣。20度，早晚的18、19度，明明舒爽，跟「急降」和「低溫」，不是還有一段距離嗎？！

 

　　氣候變化下，位處亞熱帶地區的城市，如香港，雖然不至於如泰國，會迎來難耐的50度夏季，但是長期活在30度的氣溫之中。春夏秋冬，漸變得不太分明。春天短暫停留（只感受到它帶來的濕氣）後，夏天回歸的特別早異常長。也許夏天太過霸道了，秋天11月姍姍來遲。是來得太晚了？！秋天遲遲不願離開，迫得冬天匆匆路過……

 

　　一年下來，彷彿只剩下兩個季節，夏天和秋天。也因為這樣，夏衣，短袖上衣和短褲，佔衣櫥的百分比愈來愈高；冬衣，各類毛衣和大衣，漸變得可有可無。9月過後，時裝店的櫥窗模特兒，穿上厚厚的冬衣，對比穿著薄薄夏衣的客人，視覺上，感覺上，滿滿滑䅲的衝突感。難得迎來30度以下，才20度的日子，怪不得，急得要以「懸崖式下降」和「低見17度」等來迎接。

 

　　還是一句啦，早晚有點冷，要多注意哦～

 

下一頁：即睇素食譜「香辣野菜燒豆腐」點整

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
名廚食譜
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk