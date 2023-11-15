「天氣清涼不少，我也穿了外套。」Abby說。

「終於有冬天的感覺了。冬是終的意思，我們讀書時，冬天的畫作總是白白的，樹木凋零，沒有葉子了。這時是一年四季的終點，大自然的能量往下收藏，萬物到了此時便停止生長，動物也冬眠。 」我說。

「我們不用冬眠呢！」Abby說。

「雖然我們不用冬眠，冬天的養生原則是『藏』，所以冬天要注意防寒保暖，休息睡眠要充足，固護陽氣。冬天天氣寒冷，若不好好養生，體內寒氣太重，就容易生病了。你看，不少人冬春之際特別容易感冒發熱。」我說。

「說來也是。」Abby說。

「冬天大自然能量往下收，人體也一樣，陽氣收藏，氣血趨向於裏，皮膚緻密，出汗減少。所以我們要早點休息，內經提醒我們要早睡晚起，待太陽出來才起床，正是這個意思。

運動當然要做，不過選擇以散步、行山等相對出汗較少的活動。因為在中醫角度，冬天相應的臟腑為腎，腎藏精，精宜藏而不宜泄，精泄多了會傷陽氣。還要注意保暖，如果感到足冷，就要襪子保暖。」我說。

「那麼變得像阿婆了。」Abby說。

「如果陽氣不足，還不好好呵護，真的連老人家也比我們健康。如果陽氣足，自自然然沒那麼怕冷。

飲食以溫補脾腎為方向。補腎有蟲草花和杞子。蟲草花有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功。杞子能養肝明目、補腎益精。很多人因為工作和生活壓力，常常晚睡，以致睡眠質素欠佳。睡得好都是養腎的方法之一，可以多吃蓮子。蓮子能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。

冬天以保養為主，當歸乃婦科良藥，無人不曉。當歸有補血活血、調經潤腸的功效。當歸生薑羊肉湯是冬天有名的養生食物。不要以為只有女性才適合，男士也可吃當歸的。

這些材料可煲成時令湯水，有溫中補虛，養腎安眠的作用。」我說。

「回去就煲這個湯。」Abby說。

「還要早點睡呢！」我說。

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