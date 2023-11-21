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21/11/2023

吃葱！細味尋常美味！各地料理都離不開葱？今期素食譜︰葱煎香菇脆包

#識食 #素食 #食譜 #素菜 #青葱 #葱煎香菇脆包 #香菇 #冬菇 #蔬果
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　　青葱，吃豆角煎蛋餅的時候，能看見它；皮蛋粥裏面，乾麵的碗子裏，亦能看見它的蹤影；就連清蒸的石班魚上，也撒滿了青葱。嫩青色的它，葉子呈圓柱狀，中空管狀但筆挺。吃來，時辛辣，時清甜 。有些人愛生吃它，有些人必須要把它煮熟。不管怎樣，各式佳餚，從南到北，青葱，不太會缺席。

 

　　晚上十一點的半空，獵戶座的星群和木星等，在東方閃閃發亮，努力的跟電燈炮比拼。即便白天，太陽上來以後，它們和月亮未曾逃跑，一直懸掛在天空上，只是陽光太過猛烈了，把星星和月亮的光芒都蓋住了。等到太陽退場的一刻，跑去地球的另一瑞，重新在半空上發光發量。

 

　　青葱，綠綠的小圈圈，浮沉在湯頭裏，附在麵線上。尋常得常被人們忽略，忽略掉了... 它為盤中菜帶來的鮮味，對整體味道的提升。星星，微小的在夜空上閃呀閃呀。遠在好幾十萬光年以外的它們，按照著地球和宇宙規律，在既定的軌道上走動，默默的陪隨月亮和我們，走過日出日落的日子。

 

　　細味，仔細品味。說的不只是，口中的那塊食物；還有，生活每分每秒的流動。

 

下一頁︰即睇素食譜「葱煎香菇脆包」點整

 

 

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