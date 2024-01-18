新年超級食物系列進入第四星期，我選擇了亞麻籽。亞麻籽其實很多人都認識，說到功效，則未必人人講得出。所以，今個星期就重溫一下，以及分享在香港常見的亞麻籽食品。

亞麻籽提供豐富蛋白質、膳食纖維和奧米加三。研究指出，亞麻籽或有助於降低某些癌症（特別是乳癌）的風險，並降低膽固醇和血壓。

研究測試指出，亞麻籽的一款膳食纖維成份木酚素（屬抗氧化物質），是眾多食物中含量最高的，比其他植物食物多75至800倍。證實可直接抵禦乳房的癌細胞生長，及防止癌細胞轉移。7年多前在本專欄亦分享過一項研究（https://bit.ly/1reD8y1 ），美國肯薩斯大學研究員用一茶匙亞麻籽粉，以一年期限，各給予有高風險乳癌婦女食用，結果發現乳房癌前期病變值有所下降。

另一加拿大研究團隊於2013年，分別為各3,000名患上乳癌及非乳癌女士，進行亞麻籽食療測試。結果每天進食小份量亞麻籽，可降低20-30%乳癌風險。每天只需服1至2茶匙亞麻籽，即達到等同降低乳癌風險的木酚素攝取量。

一. 原粒亞麻籽

常見種類：棕色、金黃色

市面售賣的亞麻籽，通常有兩款：棕色、及金黃色。棕色的，是最早期推出亞麻籽的種類。近五至八年，開始流行黃金亞麻籽。 我自己就完全偏愛黃金亞麻籽，味道不單沒有棕色的「木糠」味；黃金亞麻籽顏色也較搶眼，跟芝麻差不多，所以小朋友不太抗拒。

二. 亞麻籽粉

常見種類：亞麻籽幼粉、亞麻籽粗粉

要吸收亞麻籽的益處，最好將其磨碎，以讓其成份更容易被身體吸收；食完粒也可以的，不過最好慢慢咀嚼。如果我的食譜需要亞麻籽粉，我通常自己磨或用食物處理器打碎。市面也有亞麻籽粉：幼粉（Ground or Fine Meal Flaxseeds）、及粗粉（Flaxseed Meal）。當與水混合時，亞麻籽中的黏膠變得濃稠，在素食烘焙食譜中可以代替雞蛋，將麵粉及其他食材黏起來。

亞麻籽素雞蛋

食材：1湯匙亞麻籽粉 + 3湯匙清水

做法可參考以下短片。

三. 亞麻籽麵包

我在多間烘焙店都見過有亞麻籽麵包或其他烘焙食品，在此分享兩款傳統麵包。一款是在香港較為接受的鬆軟麵包，而另一款則是在外國較流行、口感較硬實的麵包。

四. 亞麻籽燕麥脆

另一個產品經常都有亞麻籽出現，除了麵包，就是燕麥脆Granola。雖然亞麻籽含量不多，但若果並不是在家中經常有亞麻籽的話，那麼早餐穀物中含有少量，總好過不進食。市面上都有多個品牌退出有亞麻籽的早餐穀物片，特別推介這一款，糖分不算高，第一成份是燕麥，除了亞麻籽，亦有南瓜子，高蛋白之餘，亦提供好脂肪。

五. 亞麻籽燕麥粥

除了早餐穀物片外，喜歡熱食早餐的，可嘗試這款亞麻籽燕麥粥。跟燕麥脆最大分別的，就是燕麥粥是用了亞麻籽粉，所以不會見到一粒粒的亞麻籽，比較適合咀嚼困難人士。注意，這款燕麥粥含有添加糖，糖尿病患者需留意。