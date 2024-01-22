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22/01/2024

氣溫急跌｜防寒保暖應從養腎入手！中醫教3招補陽方法︰宜戒鹹多吃苦

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　　天寒地凍之時，無論身在何方，其中一個最熱門的話題，非防寒保暖莫屬。談到防寒保暖，中醫藥傳統方法實在手到拿來，升陽保溫，臟腑調理，已慣性地融入日常生活中。談到防寒之道，各適其適，有人喜歡食療養生，有人喜歡泡浴，只要能夠到位，也能起到升陽保溫之效。

 

　　怎樣才是到位？從中醫角度來看，春夏養陽（氣），秋冬養陰（血），所以秋冬重在養血。冬天天氣寒冷，草木凋敝，是萬物閉藏的季節，人體陽氣亦應潛藏於臟腑內，故冬季養生以藏為本（藏血）。

 

　　腎主骨，骨主髓，髓為腦海。若果腎氣足，腦內體溫平衡中樞便相對穩定，自然就能夠獲得既保溫又無懼寒氣傷人的效果。所以冬季應養腎而防寒，只要保證腎臟的機能提升，方可達到調節身體以適應天氣的變化。

 

　　冬季養腎補陽，可嘗試以下方法。

 

1.    針灸

 

　　針刺：太溪、昆侖、湧泉、合谷、關元等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次，連續7次，能起到升陽補腎之效。

 

2.    飲食方面

 

　　少食鹹，多食苦，並切忌生冷之品。可以多吃牛肉、羊肉、雞肉、蝦、芝麻、大蒜、番薯、馬鈴薯、香菇和豆類等，致於較偏性的進補食療湯水，由於個體差異的關係，建議食療進補前先諮詢合資格的註冊中醫。

 

3.    積極治療與預防宿疾

 

　　寒冬傷陽，容易便宿疾復發，例如鼻敏感、氣管敏感、支氣管炎、哮喘、風濕病、肩周炎、關節和肌肉疼痛、宮寒、痛經和脾胃不適等。所以，若本身患有宿疾，還是建議積極治療，否則宿疾影響身體氣血的平衡，進一步削弱腎之陽氣。

 

　　寒冷還會令血管收縮，經絡不暢，造成血壓上升，引致心腦血管問題出現。所以，冬天中風的病例也實在不少。總括來說，補腎助陽，乃寒冬養生之道。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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