今年情人節到來前幾天，剛好遇上農曆新年。這幾天，媽媽們正四出搶購著各種的過年物品，完全不把那些原來搶眼球的心形巧克力，裝扮成花束的娃娃，還有滿布愛心的蛋糕等，放在眼裏。店主似乎也有點偏心，給情人的東西，在一片紅色滿滿，貼有可愛龍造型的賀年禮品中，一點都不太顯眼，都給掩蓋過去了。

是時間尚早，還是真的日子靠得太近了？！花店裏，玫瑰花的數量似乎有點多了起來，不過還是沒有比蘭花和水仙花的多。就連日本空運過來的櫻花枝，也過來搶風頭，不給送情人的玫瑰花一點面子。媽媽們忙著在店裏鑽，捧著色彩繽紛的蘭花，卻沒見幾個人來買走，那些默默撐場的玫瑰花。

情人節當天，即便是農曆年初五，情人最好還是把花束、巧克力、餅乾、蛋糕...… 高貴如精品包包或珠寶等，都備好備滿，送給那位在你心目中獨一無二的他。假如覺得這些東西，誠意不及親手弄的好？又假如覺得花朵不久留不划算？可以試著弄一份，可以吃下肚子裏的花，或許，這個看來平凡的東西，要比世上千金難求的，更能感動人！

玫瑰蘋果批（派）（2人份）

預備時間：30分鐘

烤焗時間：30分鐘

材料：

蘋果 2個／全麥麵粉 3茶杯

調味：

肉桂粉 8湯匙／鹽 1.5茶匙／糖 5湯匙／杏仁粉 1湯匙／白醋 1湯匙／橄欖油 6湯匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／擀麵桿／大沙律（拉）碗／矽膠拌匙／保鮮紙（膜）／牛油紙 （烘焙紙）／焗（烤）架／28寸平底深鍋連鑊（鍋）蓋／8寸圓形不銹（鏽）鋼批（派）模／碟（盤子）

步驟：

1. 先做批（派）皮。將全麥麵粉分成兩份，先將一份與1湯匙的肉桂粉、1/4茶匙的鹽，和6湯匙的橄欖油，一併放入大沙律（拉）碗中（如圖）。用矽膠拌匙攪拌均勻，然後逐少倒入1/4茶杯的清水，揉搓成油麵糰（如圖）。

2. 平鋪步驟1於保鮮紙（膜）上，稍為壓平，包好（如圖），放入雪箱（冰箱，沒有冰的地方）中，冷藏15分鐘。

3. 將剩下一份的全麥麵粉和1／4茶匙的鹽，放大沙律碗中，逐少加入半茶杯的清水，均勻攪拌成水麵糰（如圖）。

4. 用擀麵桿將步驟3，壓至薄片（如圖）。然後，取出步驟2，置中（如圖）。將上下片對摺，把步驟2包裹起來（如圖）。

5. 用擀麵桿將步驟4，壓至薄片（如圖）。摺三摺，再用擀麵桿壓至薄片。重複一次。

6. 在不銹（鏽）鋼批模上，鋪上牛油紙 （烘焙紙）（如圖）。

7. 將步驟5壓至薄片後，鋪進不銹鋼批模中（如圖）。把多餘的批邊拿掉（如圖）。

8. 調和6湯匙的肉桂粉、半茶匙的鹽、糖、杏仁粉，和白醋，鋪於批上（如圖）。待用。

9. 清洗乾淨蘋果，抹乾後，用蔬果刨刀刨出一片一片的蘋果薄片（如圖）。

10. 把刨出來的蘋果薄片泡在，已經放有半茶匙的鹽的清水中（如圖）。

11. 取出兩片步驟10，捲起置在批中（如圖）。然後，取出另一片步驟10沿著剛才弄好的軸心圍繞著（如圖），慢慢弄至整個批都鋪滿蘋果薄片為止。

12. 放步驟11於已經放置了焗（烤）架的28吋平底深鍋中，以中小火，烤焗30分鐘。

13. 混和了1湯匙肉桂粉和1湯匙糖，並隨意撒在已經烤焗完畢的批上。

筆記：

1. 蘋果有維生素C、E、β-胡蘿蔔素、茄紅素和檞皮素等多種抗氧化物質。

2. 肉桂粉有加強免疫力的抗氧化多酚和原花青素。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。