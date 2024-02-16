新年不少人喜歡製作年糕送給親朋賀新歲，但大時大節過後，家裡存放太多糕點應如何處置？一名女網民過年後發現家裡積存太多年糕，欲將其中一底已經長出霉點的年糕送人。對此，有網民指斥發霉食品不應該轉贈予人，更指「新年流流咪害人」。有醫生指出，發霉食品含一毒素，若體內積聚過多毒素會增加致癌風險。

該名女網民本周三（14日）在Facebook群組「斷、捨、離 ~OYIF~環保達人~（Free Group 不准買賣。不准交換）」發帖，指家中過年太多年糕，有一底已經開始有霉點；為免浪費，欲免費送出一底發霉年糕，

「太多糕，所以Free年糕1底，面開始有少少毛（霉），介意勿排，青衣區交收，有意請pm !」

網民炮轟：食壞人呀

從女事主上載照片可見，年糕表面開始長出一圈圈霉點。帖文下引來大批網民展開罵戰，指斥女事主新年送出發霉年糕「意頭唔好」，且發霉食品含黃曲霉菌，會「食壞人」。有不少網民批評女事主「己所不欲，勿施於人」，發霉的年糕就應該丟掉，建議如果吃不完，就不應「眼闊肚窄」製造那麼多年糕。

網民有乜講

有霉就根本唔可以攞出嚟送人。

新年流流唔好食壞人。

食得嗰陣又唔早啲畀，而家先嚟諗住唔好浪費？已經浪費嗡咗。

有霉唔食得㗎，唔好玩啦。

你個腦都發咗霉。

扔咗佢啦，有霉點食呀，就算人地唔介意，食壞人你都唔好意思啦。

笑死人，唔係發霉你都唔free 啦。

太多糕就free底正常嘅畀人啦!

年糕、蘿蔔糕保質期有限

台灣食品藥物管理署（簡稱「食藥署」）曾邀請專家，分享選購和保存賀年糕點的5大要訣，提醒即使糕點看似未有發霉，惟若出現2種情況就代表不可食用，須多加注意：

5點安心購買下保存賀年糕點



1.買後應冷藏保存

購買糕點類亗品應配合冷藏保存，如在露天開放式場所購入，回家後應立即冷藏並盡快食用完畢

2.留意表面有否呈濕、黏

購買前應留意糕點表面狀態，如變得濕、黏，表示產品或已開始處於腐爛過程；除非是剛蒸出來的正常水氣，否則表面應呈現清爽狀態，並有米的香氣存在。

3.購買可信的產品

建議購買包裝完整、標示清楚，且以冷藏出售的產品，以降低食安疑慮

4.開封後須冷藏

若包裝打開後無法馬上食用完畢，應存放在冷藏0至7度之間

5.保持刀具乾淨

切糕點的刀具要保持乾淨和乾爽，若發現產品有發霉，或表面開始產生濕黏物，應立即全部丟棄不再食用

黃曲霉毒素屬致癌物 可致肝炎肝癌

存放方式不當或時間過長，有可能令食物發霉並滋生細菌毒素。香港高等教育科技學院 (THEi) 科技學院食品科學及安全（榮譽）理學士副教授方麗影博士曾表示，霉菌的生長會產生代謝產物，即是霉毒素，常見的霉毒素有黃曲霉毒素，其毒性強，被列為致癌物質。微量的黃曲霉毒素能被肝臟分解，只要肝臟功能良好和只攝取少量霉毒素，黃曲霉毒素便能排出體外，雖不會對身體構成影響，但亦不建議進食已發霉的食物。至於生活作息不健康或壓力過大的人，吃已發霉的食物更可嚴重危害健康，

「生活作息不健康或壓力過大的人，均會令肝臟代謝功能因過分勞損而減弱，若經常進食含霉菌的食物會令肝臟負荷倍增，有機會引致肝炎，嚴重者甚至會演變成肝癌。」

發霉食物正確處理方法

切除食物發霉部分，其餘仍可以食用嗎？根據本港食安中心指出，為確保食物安全，除了那些在製造過程中刻意加入的霉菌外，如發現食物有霉菌便應丟棄。單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全，因為菌絲可能已侵入食物深層（見圖）。若干危險霉菌的有毒物質通常藏於菌絲內外，有時毒素甚至可能已蔓延到整個食物。此外，變質的食物除了霉菌外，通常也有細菌一起生長。

菌絲可侵入食物深層，單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全。

為免浪費食物，我們應每次只買少量食物並盡快用完，以防食物發霉。此外，食物要蓋好，以防接觸到空氣中的霉菌孢子，造成交叉污染。容易腐壞的食物和剩餘的食物應放在雪櫃並盡快食用。其他食物則應按照存放指示貯存，如沒有指示，則應在食用前放在陰涼乾燥的地方。