如果「人是不渴而飲，四季有性欲的動物」，那麼在所有物種中，男人應該是屬於最渴望自由、最怕被箝制的一類。

「我希望可以給他生個小孩，但他指不需太急。我們年紀不輕，由生育到教養是一條漫長的路，不是應該盡快開始嗎？」她吸了口氣後說：「我直覺認為他是在推搪和迴避。」

「你看到甚麼令你覺得他在迴避？」我問她。

「近來，他對我的說話愈來愈少，我跟他說話時，他常心不在焉。除了日常生活他多了沉默，連性生活的情況也有異，不但次數減少，他在做愛時的投入程度也大不如前。」她覺得近月與丈夫的距離感愈來愈強。

以前，覺得自己是他眼中的焦點，現在感到他的目光開始游離，最擔心的是他的眼睛會轉移向外，心儀其他女人。所以，愈是覺得他迴避，她愈是不安和恐懼。

「你希望家中添個小朋友，可以令丈夫重新專注家庭？」她微微的向我點頭，承認生育其中一個目的，是希望可以箍著他。

為了增加懷孕機會，在性生活上她由以往被動變主動，刻意增加做愛次數，試過在排卵期內連續四晚做愛。但行為愈積極，她內心就愈失望，因為丈夫的意欲不但沒有增加，反而向她說不。面對前未有的被拒絕做愛，她更加懷疑他變心，所以無論是性慾還是生育，他都缺乏動機。

如果對方真的變心，給他加多一個父親角色，就能挽回愛情？對於這問題，其實她不是沒有答案，不過當情緒動蕩，平時清晰易明的道理都會想不通， 一心只認定自己對他的專注換來了對方的迴避。

丈夫對她的感情是否變異，當然需要檢視，但她挽救感情的方法，已出現了反效果。

男人會害怕女人過分專注和留意，因此當她過於熱切指望和盯著他，他只會想辦法跳離被監視的範圍。兩性之間的其中一種角力，是女人眼中對他的關注，會被男人視為一條被約束的繩索。