我有一位識於微時的男性好友，彼此之間從不過電，卻又一直在談情說愛…… 說的是不定期更新感情狀況、分享各自的經歷，同時也會站在異性立場，互通一些「市場概況」。

例如有次談到，他在足球場上認識到一群年輕人，驟眼看他們都是陽光大男孩，按正常情況觀眾席上理應至少坐著三數位眨著「心心眼」看球賽的小女友，結果踢了一整晚就連貓女都沒來過一隻，而謎底終於在臨完場前揭開了，「我問為何不見了平日熟悉的那位前鋒，他的友伴訕笑說他下班太累去了按摩。話題一開，那群男生便直接交流著最近『揼邪骨』和召妓的賽後報告！」他說。

男人為何喜歡召妓？我曾經得到過這樣一個答案：「有些東西，不是說喜不喜歡，而是需不需要。」換句話說，我們女人理應要諒解男女身體構造的分別，他們只是買個服務而已，交易既然不牽涉個人情感，女人就不該再怪罪。

「你們女人以為廿歲出頭正值談戀愛的黃金期嗎？但那群男生卻覺得經營愛情太麻煩，從追求開始就一直在花錢，吃喝玩樂送禮物全包，被掏空了以後換來一張好人咭。就算如願拍拖，往後也得不斷奉獻，他們惟有安慰自己回報就是免費上床去。然而試過數次欠缺深度的交往後，他們索性把金錢都用來召妓，寧願明買明賣，也不想再浪費心思和時間……」他說。

單純為了發洩，這個年代甚至能夠輕易約炮，「我有位兄弟特別喜歡約家庭主婦短聚，她們的共通點是不用花心思調情，也不怕會纏身，她們很清楚雙方目的，但求在不影響婚姻的前提下尋求慰藉，滿足過後便各自天涯，免費又免責。」

到底是愛情放棄了他們，抑或他們放棄了愛情？

的確，他們在其能力範圍下尋找對象，我們憑何批判單身者發洩慾望的方法。然而，對象已婚或有伴侶的又怎樣？你大可以說一切都是你情我願，但界線一旦模糊了，關係就開始變混亂。當因果種下了，你不會知道將惹來怎麼樣的禍。

倘若這種生態延續下去，男人繼續選擇單身，女人呢？你會做個瀟洒的黃金剩女，抑或有意圖地搶走別人的男友或丈夫？又或者不用直接把整個人奪過來，而是「有需要時」互相陪伴，變成sex partner或者second lover。事實上，社會某在角落早就變成這樣，只是他們都有共識地暗中互動，讓「假裝」不知情者，可以繼續遮耳盜鈴。

而我傾向相信，人與人之間的連繫是相對性的，你懂得愛、尊重愛，遇上投緣的人機率也會較大。當你抱著排斥心態，覺得談戀愛是浪費時間金錢，就算真有合適對象出現，你也只會懷疑、猶豫、錯過，然後繼續在召妓和約炮中循環穿梭，永遠嚐不到愛情的美好。

愛情或許有一剎令你失望過，但請相信我，摒棄愛情，不會令你的人生過得順遂，倒不如拿出你的真誠，再次勇敢一試，看看宇宙會為你帶來怎麼樣的結果？