A的女友是名性感尤物，擁有前凸後翹的身材，性格更是大方，經常在社交平台大派福利，IG上follower甚多，一張張公開的性感照片，惹來不少男人的關注。

「佢成日post性感相，我係唔鐘意架，但佢話有料show下有咩問題，真係睇到眼冤！」他酸溜溜的說。

「Post得性感相都想有人睇既！」笑著的我也喜歡看性感美女呀！

我旋即打開她的IG「養養眼」，最新一批美照，幾乎清一色的性感照片映入眼簾，不是吊帶短裙、超貼身瑜珈褲，便是喱絲內衣或超少布三點式，清涼得很。要看事業線、腰間、甚至是股溝都有，不是「谷到行」便是短得不能再短，露上又露下，衣著清涼，火辣爆登，讓我不禁看到「哇哇」聲，嘿！

「男人睇到佢啲相一定諗衰野，佢話控制唔到人地點諗，但讚佢『身材正』，『好索』個陣，佢開心就夠喎。」他已半反白眼。

美麗的東西是該被盡情分享？她覺得在社交平台上張貼性感照片只是展現她的美態，反正趁年輕留倩影，開心share，why not？能獲得男人們的稱讚，被捧為IG女神，備受傾慕的感覺是挺讓人享受的！

「愈黎愈多男人睇到流哂口水咁，留言或者message佢，講咸濕野、約佢，甚至係問價，我都覺得好難頂，呢個係自己女朋友呀！」他甚為有火的說：「我friend睇到佢啲相，都笑住問佢係咪出黎做……我有時都諗佢咁享受俾男人撩，會唔會私底下都有約出去？可能我已經俾人『綠』左？」

貼住底線的性感照，有騷首弄姿、擺出引人遐思的姿勢、不乏開到肚臍的deep V、若隱若現的南半球、躺在床上的低胸吊帶側拍、穿上t-back露出整個屁股蛋的後拍照片……看著文字形容，可有讓你感受到那種性感火辣？

被一眾男人follow，充滿慾望的關注，夾雜無窮的性幻想，或是傳來字裏行間的情慾對話，她都樂於全部接收。一位平凡的素人，在IG上公開這些寫真級照片，幾乎和招攬生意的PTGF IG帳號不惶多讓？難怪他頗有微言，就連友人看在眼內都以為她經營「副業」，作為男友的他勸喻不了兼愈看愈火，她卻照樣我行我素，不顧他感受，繼續post相。令他都不禁懷疑，長期「戰鬥格」的她是否想另謀高就，搵老細？

一張張清涼的照片，大方公開，一句句挑逗性的留言，配上欲拒還迎的回應……身為男友的他難怪懷疑綠光罩頂！