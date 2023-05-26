上次見完Dr Sex真身，先發現原來他「瓣瓣掂」！身兼法醫的他，在日常工作中經常要協助研究性罪行，到底在法證上，點分「咖喱雞」和襲擊咬痕？最誇張見過甚麼案件？不只法證，在牙醫層面，Dr Sex也有見聞分享：原來非洲女生要要剝掉門牙的習俗同口交有關！而作為性學專家，他又怎樣看待現今性教育？原來跟上潮流才是最重要！今集我們再次邀請來牙醫、法醫、性學專家的Dr Sex、Carl跟大家分享！

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Credits

Photograph／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi