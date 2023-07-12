最近重遇一位老朋友，年過四十的她保養得宜，看起來像是一位年輕的幸福人妻。事實上，人妻這身份還是剛簽定的，去年今日她仍然單身，甚至對愛情經已抱半放棄狀態，從沒想過會突然遇上Mr Right，更不可能相信閃婚會發生在自己身上。

整個30代，她幾乎都維持單身；沒追求者嗎？當然不是，而是她真的很挑。

我記得當時的她如此說：「比我年輕的、比我矮小的可以先剔除，大肚腩、髮線後移也不行。離過婚勉強可以接受，但一定不能有小孩。經濟條件不能太差，就算我自己有工作不用靠他供養過活，也總不能要我替他的財政擔驚受怕。撇除這些外在東西，我亦希望他對生活有要求，懂得製造情趣，有風度和細心……」

符合要求的男人曾經出現過，奈何全部都是別人的丈夫。

「又乖又好的筍盤早就被人認購一空了，現在追求我的多半都比我年輕，我不是沒嘗試過跟他們溝通，但我是傾向喜歡被照顧多於『湊細佬』，也怕他們未定性、未玩夠，一受引誘就出軌。」

結果嘛，她去年遇上了比她少6年的男人，他離過婚，小孩由前妻照顧，視覺年齡偏成熟而且略胖，比較大的優勢是個子高，而且家人長居外地，不怕有婆媳問題。

「起初我真的很抗拒年齡差，但我們走在一起，沒有人會猜到我比他年長那麼多，而且他處事上一點都不孩子氣，只是偶然與他的朋友聚會，才會從玩鬧中看見他淘氣的一面。他的前妻和孩子對我也很友善，那是歸功於他把各樣事情都處理得很妥當，而最讓我感到意外的是，生育這方面他不想給我壓力，反正他本身已有個兒子，其他的就隨天意安排……」她笑著說。

單身的那些年，她天天都等待著心目中那完美的人選，最心灰的時候，甚至覺得自己將會孤獨終老。直至兩人遇上了，她問問自己，如果單身一輩子是最壞打算，那麼接受一個略低於要求的男人其實也不算太差。

更何況，那些要求本來就是你自訂的，是高是低，當然可以隨意篡改。

「理想對象」和「擇偶條件」從來都是兩套截然不同的概念，按道理而言，條件是底線，把優點層層疊，終將會達到理想位置。只是，當遇上了，你才會發現甚麼理想、甚麼條件，其實都不重要；當你願意放下，得到的或許更多。

而你所屬的一切，自然就變成我眼中的唯一標準。

比自己年輕又如何？身高不匹配又如何？頭髮稀疏又如何？中央肥胖又如何？這些都不影響兩顆心靈契合，透視一個人並不是光靠眼睛來觀察外表，許多我們曾經認定是天造地設的一對，到後來證實了不過是空有其表。

有時候單身並不是因為我們身邊沒有合適對象，而是我們一早已經將對方攆出了視線範圍。你會發現他的，當你不再執著於條件的時候。