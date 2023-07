若果你食過香口膠、喉糖、健怡可樂,你很有可能進食過阿斯巴甜代糖。這款代糖確實是無處不在,首次於1974年獲得美國食品及藥物管理局批准。自此之後,阿斯巴甜Aspartame是各款包裝食品及飲品當中,最受歡迎的一款代糖。

數個星期前在本專欄連續兩星期,分享了世衛的最新關於代糖的最新指引(https://bit.ly/3JDHDO7)。當中也提到,於7月14日,世衛附屬組織國際癌症研究所IARC將會公布關於阿斯巴甜的審查結果。

上星期,國際癌症研究所將阿斯巴甜列為2B致癌物。

2B致癌物是甚麼?

IARC 將其評估的物質分為四類:

第一級:導致人類癌症 Causes cancer in humans

2A級:可能致癌 Probably carcinogenic to humans

2B級:或者可能致癌 Possibly carcinogenic to humans

第3級:無法根據其對人類的致癌性進行分類 Not classifiable as to its carcinogenicity to humans

2B級,亦即是證據有限。

注意:這些等級並非是基於風險多大而區分的,只是基於有多少證據去證明致癌風險。換句話說,高級一些的,例如第一級,並非指致癌風險更大,只是指出有更多證據證明有致癌的風險而已。

2B級別暫時列有322種物質,包括蘆薈、柴油、醃製蔬菜也屬同一類別。根據美國癌症協會,致癌物質並不一定是每次接觸就會令每個人患上癌症。

為何IARC要審查阿斯巴甜?

阿斯巴甜受到審查,主要是近期兩項研究結果所引發對阿斯巴甜對健康影響的質疑。其中一項,是去年法國公布的一項大型觀察性研究,當中涉及10萬人。結果發現,與不攝取阿斯巴甜的人相比,進食較多阿斯巴甜及安賽蜜代糖的人患上乳癌、與肥胖相關的癌症、及整體癌症率的風險較高。

另一項則是於約3年前公布的一項動物研究,意大利研究人員重新數據分析15年前的一項研究結果,發現當動物攝取阿斯巴甜量高,與血液相關的癌症,例如白血病及淋巴瘤等癌症風險同樣增加。

飲健怡可樂會致癌?

簡單回答,根據現時有限證據,並不能證實。事實上,在IARC新聞發布會中,亦表示今次列為2B,並不是代表聲明食用阿斯巴甜存有致癌風險,只是呼籲科學研究團隊,將來應該澄清及理解食用阿斯巴甜會否造成致癌危害。

下星期Part 2,我會繼續討論各國衛生組織對阿斯巴甜的意見及建議可接受攝取量,及購買時候應注意甚麼。