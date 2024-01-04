年末派對當然要吃得好、吃得盡興，不過聚餐過後，照鏡子時總感覺自己胖了一個碼，一整年的努力就這樣白費！想趕及在農曆年假前回復最佳狀態，除了多動身子做運動，不妨偶爾為身體排毒；編輯部為大家整合了幾個來自日本專家的燃脂排毒食譜，減輕腸胃負擔，同時改善肌膚！

#1 菠菜排毒粥

大魚大肉過後，想吃得健康，第一時間也會想吃多點蔬菜。不過日本健康食譜作家生井理恵曾分享，蔬菜含有豐富膳食纖維，加上消化速度緩慢，在腸胃不好時，攝取過多蔬菜也許會造成反效果，加重腸胃負擔。

這時候如果想吃蔬菜的話，建議選擇纖維含量相對較低的菠菜。菠菜含豐富β-胡蘿蔔素、鐵質、維他命C、維他命E和葉酸等等，當中菠菜所含的葉綠素可提升排毒功效，以菠菜煮成粥，好吃之餘對腸胃更是溫和。

材料（2人份）

菠菜 2束

冷飯 200至300克

水 400毫升

薑蓉 1茶匙

日式雞粉 1／2湯匙

芝麻油 少量

鹽 適量

胡椒粉 適量

葱 適量

薑片 適量

做法

1. 菠菜洗淨後切碎。

2. 煎鍋中加芝麻油，放入菠菜較炒，然後加入水和米，以小火煮至水分開始蒸發。

3. 加入雞粉、薑蓉，以鹽和胡椒調味；按個人喜好在表面撒上葱和薑絲。

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