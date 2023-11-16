天氣稍為回暖了數天，今晚又凍過，明天還會再低幾度，保暖衣又要出動！大家穿好保暖衣物，戴好頸巾、冷帽都依然手腳冰冷？這個時候，最實際是飲返杯熱飲暖暖身，編輯的首選就是薑茶！不過有日本節目就實測了6款熱飲暖身效果的持久度，測試結果所得，有一種飲品可以保暖1小時，比薑茶更出色！究竟係邊款？一齊睇睇以下的排行榜喇！

測試方法：

節目《この差って何ですか？》邀請了6位女生分別實測咖啡、紅茶、綠茶、朱古力、薑茶及甘酒，參加者要先坐在一間20°C的房間內，再分別飲用同等分量和溫度的熱飲，之後再不斷測量體溫，直至參加者的體溫回落至平均體溫36.2°C，所需的時間愈長，就代表飲品的保暖程度愈持久。

保暖排行榜（可保暖時間）

第6位︰咖啡（9分鐘）

天氣凍冰冰，要一大清早離開暖笠笠的床鋪真是不容易，起身的動力就是一杯熱辣辣的咖啡。但是實測的結果可能令大家失望了！參加者飲用咖啡後的5分鐘，體溫就已經不斷大幅下降；再過4分鐘之後更跌到36.2°C，看來咖啡似乎只可以用來提神，保暖效果就不算理想。節目解釋，咖啡內的咖啡因會有降低體溫的效果，而且含量不少，因此無法讓身體持續保暖。

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第5位︰綠茶（14分鐘）

綠茶跟咖啡一樣含有咖啡因，難以幫助身體保暖，不過整體保暖效果仍比咖啡好一點點，多出5分鐘。

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第4位︰甘酒（27分鐘）

甘酒是日本傳統飲品之一，是一種由發酵米所製成的酒，只有少量酒精，不少人都會在冬天飲一杯溫熱的甘酒取暖。不過，甘酒的表現不是太出色，保暖的時間不足半小時。到底點解呢？雖然人體吸收了甘酒的糖份後會發熱，但甘酒偏偏缺少了可以促進血液循環的成分，所以保暖的程度並不持久。

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第3位︰薑茶（47分鐘）

說到冬季熱飲，選擇「薑茶」準沒錯吧！薑茶的確可以令人感到暖和，但它的保暖效果並非最持久！參加者一飲用過薑茶後，體溫就急升，一度接近36.9°C，節日中的專家就指出體溫急升會導致出汗，這樣體溫會流失得比較快。不過，大家如果想有即時保暖效果的話，薑茶依然是一個好選擇。

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第2位︰紅茶（52分鐘）

甚麼？紅茶不是一樣有咖啡因嗎？紅茶有如此驚人的保暖效果是因為含有「茶黃素」，這個成分會幫助身體改善血液循環和手腳冰冷的問題，這幾天不妨多喝喝紅茶，體驗一下它的保暖效果吧！

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第1位︰朱古力（59分鐘）

保暖效果最好的就是人見人愛的熱朱古力！保暖效果足足可以維持約1個小時！皆因朱古力含有可可多酚，有良好促進血液循環效果。編輯決定放工就要到超市入定貨！

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資料來源：《この差って何ですか？》

詳情：http://bit.ly/3hKMQV0