現時的天氣很炎熱，不少人都會吃水果來消暑。其實水果都有寒熱之分，究竟我們要如何分辨？坊間上亦有不少水果的迷思，今集我會跟大家逐一解構！

註冊中醫師楊明霞

水果分寒熱？如何分辨？

其實水果有寒熱之分，熱性的水果有荔枝、龍眼、榴槤和芒果。而寒性的水果有再分「寒」和「涼」，涼性的水果意指寒涼程度較低。偏涼性的水果主要有蘋果、藍莓、雪梨；火龍果和西瓜則是偏寒性的。

我們有個簡單的方法可以知道水果的寒熱屬性！如果吃完水果呼吸或口氣偏熱，即是呼氣時有些熱氣的話，代表我們吃的水果是偏熱或是溫性；如果吃完水果有生津和清涼的感覺，代表水果是偏涼或寒的。

吃水果都有最佳時間？

在中醫的角度來說，我們不主張在早上吃水果，因為早上7至9時是胃經運行的時間╴

早上9至11時脾經運行的時間，脾胃經運行時最重要吃暖和的食物。因為大部分水果屬生冷和寒冷的食物，所以食用盡可能避開這些時間。

我會建議在中午食用水果，這可幫助清熱氣和虛火。飯前食用的話，因為水果本身有果糖和有酵素幫助消化；飯後食的話，水果果糖和纖維都較多，若然進食太多再加上水果的果糖就會令我們難消化和飽滯，所以最好在飯前進食少量水果，這樣身體會較易消化。

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