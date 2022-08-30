在我行醫的十五年生涯中，有兩位糖尿病人令我印象特別深刻。我之所以記得他們，是因為他們是中學同學，大家年齡一樣，一樣有糖尿病，但最終的結局卻很不一樣。

第一位男士（化名小陳）五十多歲，有肥胖問題，很多年前已經有醫生告訴他有脂肪肝，但他沒有特別理會。最近驗身發現有糖尿病和蛋白尿，他很擔心自己的腎有問題，所以向我求診。我為他分析，他患的是典型的「糖胖症」，即是因為肥胖和脂肪肝引起的糖尿病。他的蛋白尿只是很輕微，所以是有機會「逆轉」的。他最終透過實行「低碳飲食」和「間歇性斷食」，六個月內減了十五公斤，空腹血糖降至5.0mmol/l，糖化血色素降至5.4%，脂肪肝和蛋白尿完全逆轉了，不再需要長期服藥。



第二位男士（化名小張）是小陳的中學同班同學。小張也有肥胖和脂肪肝的問題，在十年前開始有糖尿病。由於血糖控制不理想，醫生需要不斷加藥控制。後來他的腎功能越來越差，最終需要打胰島素針，但病情仍然不受控制。在一次同學聚會中，小張看見小陳成功減肥，樣子年輕了不少。當得知他的經歷後，小張下定決心要認真減肥。不過，當我看到他的化驗報告，馬上暗叫不妙。他有嚴重的糖尿腎病，全身浮腫，腎功能只剩下不足百分之十五，屬於「第五期慢性疾病」，也即是以前所說的末期腎衰竭。雖然他很努力改變飲食，但最終在一年後開始洗腎。有一次我替小陳做週年驗身，他告訴我小張離開了，聽說是因為在家突然心臟病發，導致心臟停頓。



作為腎科醫生，我經常教我的糖尿病人，只要發現得早，糖尿腎病是有機會逆轉的。糖尿病有很多種，最常見的是因為肥胖引起的糖尿病。肥胖的糖尿病人特別容易出現糖尿腎病，原因有三個。第一，血糖高會破壞腎臟。第二，肥胖人士體內一種名為「胰島素」的荷爾蒙高，胰島素過高會破壞腎臟。第三，肥胖人士有「慢性發炎」，慢性發炎會破壞腎功能。只要能夠成功減肥，血糖會改善，胰島素高會改善，慢性發炎會改善，腎臟功能就會改善。



如果肥胖引起糖尿病，糖尿病引起糖尿腎病，那麼不斷加藥控制血糖只是「治標」，而不是「治本」。肥胖是飲食引起的問題，飲食引起的問題，應該透過飲食解決，不應該用藥物去解決。



總的來說，脂肪肝不理會，會變成糖尿病。糖尿病不理會，會變成糖尿腎病。預防勝於治療，是永恆的真理。



腎病科專科馬景榮醫生





