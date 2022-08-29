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29/08/2022

新冠疫情｜專家料確診數字或達2萬宗！英國調查公布20大常見新冠症狀！近6成人呢個位置痛？發燒、嗅/味覺喪失不再普遍？

#新冠肺炎 #確診 #確診數字 #Omicron #嗅味覺喪失 #新冠疫情 #發燒 #喉嚨痛 #常見新冠症狀
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Text: Ariel Chan

 

　　本港疫情反彈，昨日公布的確診數字又破九千大關，政府專家顧問劉宇隆預料確診數字的高峰將介乎1.4萬至2萬宗！疫情又再一次嚴峻起來，大家記得要做好防疫措施和保持個人衛生，身體出現不適就要盡快求醫啦！到底出現甚麼病徵要加倍留神呢？即睇英國的最新調查數據結果！

 

（圖片來源︰iStock）

 

　　英國有一個專門追蹤和紀錄患者的應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），他們就根據1.75萬名感染患者（截止2022年7月中旬）的數據，列出新冠20大主要的症狀！根據ZOE 應用程式的研究，最常見的症狀不再是發燒、嗅覺或味覺喪失，反而最多患者出現喉嚨痛、頭痛、鼻塞、咳和流鼻涕！如果大家出現以下的症狀就要小心！

 

（截圖至ZOE YouTube

 

即睇20大症狀︰

喉嚨痛  58%

頭痛    49%

鼻塞    40%

咳（沒有痰）40%

流鼻涕  40%

咳（有痰） 37%

聲音沙啞 35%

打噴嚏 32%

疲勞 27%

肌肉痠痛  25%

頭昏眼花 18%

腺體腫脹  15%

眼睛痠痛 14%

嗅覺改變 13%

胸悶/胸痛13%

發燒 13%

發冷或顫抖 12%

呼吸急促 11%

耳痛 11%

失去嗅覺 10%

 

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