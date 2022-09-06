三高，即高血壓、高血脂及高血糖，是香港常見的慢性疾病，多見於40歲以上男士或50多歲以上女士。因女性荷爾蒙具保護心血管功能，女士患三高的風險，一般到更年期停經後才會大大提升。像楊小姐（假名）年僅27歲，就需要通波仔的個案，實屬少見，因此留下深刻印象。

楊小姐身形肥胖，患有二型糖尿、高血壓及高血脂，常感胸口翳悶不適，走路時很易喘氣。有次因胸口劇痛，被送入急症室，醫學診斷為不穩定心絞痛。其後轉介作電腦掃描，發現其三條冠狀動脈粥樣硬化，其中左迴旋支及左前降支更堵塞七成以上，情況嚴重，需進行通波仔手術。術後她需服用雙抗血小板藥、高強度他汀類降血脂藥及有助控糖減重的糖尿藥。



雖然這麼年輕就要一生服藥，但楊小姐選擇以樂天正面的態度去面對，更承諾醫生會遵從指示按時服藥。其實有誰願意患病，她懷疑健康出問題，或跟昔日太愛吃薯片及其他零食有關，但某程度上，她或許受母親影響，有遺傳性中央肥胖及代謝綜合症。正因為她這麼年輕，前面的路仍然漫長，更要好好嚴格控制長遠風險。三高的治療是一項長期作戰，必須透過藥物、運動、改善飲食習慣等多管齊下，才能達標。



三高族對藥物多存誤解



如本身患糖尿病，心腦血管疾病的風險已比其他人高一倍，壞膽固醇務必要降到1.8 mmol/L以下才算理想。但很多患者對疾病不甚了解，以為多做運動就可不服藥，這是一種誤解。運動雖然重要，但即使每週做中高強度帶氧運動150分鐘以上，亦只能降低10%至15%的壞膽固醇。只有服藥再配合健康生活習慣，才能真正控制病情。



有一些病人會過份擔心藥物的副作用，通常筆者會反問他，可知道藥物的真正好處，再比較服藥與不服藥的後果。以他汀類藥物為例，通常最令人擔心的，都是肝酵素上升，其實先停藥，後再調減劑量，或轉用另一種他汀藥、生物製劑就可解決問題。他汀的另一副作用是肌肉疼痛，但有病人誤以為膝關節痛，也 因他汀所致，其實兩者並無關係。他汀其他不常見的副作用，還有頭痛、便秘或出疹等。醫生會要求病人每次覆診抽血檢查，以評估藥物的成效及影響。



也有一些冠心病病人，覺得自己的壞膽固醇很低，如2.2mmol/L，不需服降血脂藥。對於一位健康人士，2.2mmol/L是不用服藥的。但對於冠心病患者來說，2.2mmol/L仍是不理想。病人應該要多認識自己的疾病、治療原因及方法。



偶然亦有病人提出停藥的要求，我通常都會問他：「你有沒有買人壽保險？買的目的是什麼呢？買了保險後有沒有打算隨時斷供?」對方回覆是獲得保障。服降血脂藥物也一樣道理，都是為自己身體買個保障，買來安心舒服。雖然支出增加了，荷包就沒那麼舒服，但勝在可減低心血管疾病併發症的風險，保障未來的正常生活。

心臟科專科陳栢羲醫生



